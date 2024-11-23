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Ehliyetsiz sürücü önündeki araca çarptı: 4 kişiyi yaraladı

Ehliyetsiz sürücü önündeki araca çarptı: 4 kişiyi yaraladı

09:0123/11/2024, Cumartesi
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Trafik kazası
Trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin (17) kullandığı otomobil önündeki otomobile çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin kontrolündeki otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz trafiğe çıktı, 4 kişiyi yaraladı

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin kontrolünü yitirdiği 16 MB 9304 plakalı otomobil, aynı yöne giden Serhat A. (31) yönetimindeki 16 FU 652 plakalı otomobile çarpıp, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Eren C. (16) ile Ayşe S. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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