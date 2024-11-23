Bursa'da feci kaza: Kamyonet önünde sürüklediği minibüsle eve girdi

Bursa'da, park halindeyken hareket eden kamyonet, otomobile, ardından da minibüse çarptı. Kamyonet, önünde sürüklediği minibüsle birlikte 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Kazada dairede ve araçlarda hasar oluştu.

1 /13 Bursa'daki kaza, saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi meydana geldi.

2 /13 12. Yiğit Sokak'ta yokuşta park halindeyken hareket eden 16 J 6456 plakalı kamyonet, 16 SNP 20 plakalı otomobile, ardından da 3. Erikli Sokak'taki 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı.

3 /13 Kamyonet, önünde sürüklediği minibüsle 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Binada oturanlar gürültüyle uyanıp ihbarda bulundu.

4 /13 Bunun üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede önlem aldı.

5 /13 Dairede ve araçlarda hasar oluşurken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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