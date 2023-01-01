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Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gideceklerini açıkladı. Açıklamanın ardından 2023 yılında ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar artacağı merak kazandı. Öğretmen maaşları saatlik ücreti ne kadar oldu? Ücretli öğretmen maaşları ne kadar 2023? İşte ayrıntılar...

14:22 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ücretli öğretmenlik ek ders zammı

Ücretli öğretmenlik ek ders zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere müjde geldi. Ücretli öğretmenlik yapanların maaşı arttı. Gündeme ise Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023-2024 Ücretli öğretmen ek ders saati ücreti kaç para? soruları geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİNE ZAM!

2002'de derslik sayısı 343 bindi. Bugün 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı. 500 bin öğretmen varken 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var şimdi. Görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ni biz atadık. Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık.

Resmi eğitim kurumlarında ek ders karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 oranında ilave artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız. Milli Eğitim burslusu, lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okuduğu okudukları ülkelerin şartlarına göre değişik oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında;

"Ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz için saatlik ücretlerinde yüzde 25 oranında artışa gidiyoruz." dedi.

Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL olması bekleniyor.



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