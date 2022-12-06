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Ekim ayı Fair Play ödüllerini kimler aldı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol sahalarındaki güzellikleri ödüllendirmeyi hedefleyen uygulama kapsamında temel kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yaparak Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride seçimlerin yapıldığı Fair Play ödülünün gerekçeleri de belirtildi. Peki Fair Play ödüllerini kimler kazandı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekim ayı Fair Play ödüllerini kimler aldı?
TFF Ekim Ayı Fair Play Ödülleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi.

EKİM AYI FAİR PLAY ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

Ekim ayı Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Takım Ödülü: Trabzonspor

Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Demir Grup Sivasspor)

Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (MKE Ankaragücü)

Taraftar Ödülü: Fraport TAV Antalyaspor

ÖDÜLLERİN GEREKÇELERİ NELER?

Ödüllerin sahipleri ve gerekçeleri ise şöyle sıralandı.

Trabzonspor: Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" yardım kampanyası

Rıza Çalımbay: Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi, rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de kırmızı kart görmemesi, üzerindeki seyirci baskısına karşın maç içindeki spor ruhuna uygun davranışları ve sportif duruş anlamında kulübedeki teknik ekibine olan hakimiyeti, dördüncü hakemlerle pozitif diyaloglar içinde bulunması, spor yaşamı boyunca gösterdiği naif tutumu

Onur Bulut: A Milli Takıma kadar yükselen performansıyla beraber; Oyun içindeki her geçen gün gelişen performansı, aldığı süre, gördüğü kart, yaptığı faul sayısı bakımından sergilediği pozitif tablo

Faruk Koca: Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte; Dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı

Antalyaspor: Sportif sonuçlardan bağımsız olarak teknik direktörleri ve futbolcularına verdikleri koşulsuz desteğin yanı sıra; tribündeki yerleşim, oturma düzeni, merdiven boşluklarının boş bırakılması gibi kurallara riayet etmeleri, maç önü tasarımlar ve görsellerle tribünlere ayrı bir renk katmaları.

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