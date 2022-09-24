Ekinoks nedir? Ne zaman olur?

Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ekinoksla ilgili merak edilen her şey haberimizde.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

EKİNOKS HANGİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞİR?

23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde ekinoks gerçekleşir ve bu tarihlerde gece gündüz eşit hale gelir. İlkbahar ekinoksu, 21 Mart tarihinde yaşanır ve Kuzey Yarım Küre’de bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya başlar. 23 Eylül tarihinde ise sonbahar ekinoksu yaşanır ve Kuzey Yarım Kürede gece süresi bu tarihten itibaren uzamaya başlar.

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EKİNOKS OLUNCA NELER OLUR?

> Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer ve gölge boyu da Ekvator'da sıfır olur.

> Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küreye dik gelir ve Güney Yarım Kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi yaşanır.

> Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

> Dünyada gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktasında altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktasında ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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