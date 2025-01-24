EKK'ndan TROY açıklaması! Troy kart nedir, nerelerde geçerlidir?

Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme sistemi TROY, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının ödemelerinde tek geçerli kart olacağı açıklanmıştı. TROY, bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantında yeniden gündeme geldi. İşte EKK'nin Troy ile ilgili açıklamaları ve TROY kart ile ilgili bilgiler...





TROY NEDİR, NERELERDE GEÇERLİDİR?





TROY, Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme sistemidir. TROY kartlarınız ile Türkiye’deki tüm ATM ve POS’lardan işlem yapabilir, internet ve mobil alışverişlerinizde güvenle kartınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca TROY kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanabilirsiniz.





EKK'DAN TROY AÇIKLAMASI





Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY)'ne ilişkin atılan adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır.





EKK, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI





Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplandı.





Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.





TROY KART İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE KULLANILIR MI?





Yurt içinde faaliyet gösteren tüm internet sitelerinin TROY kart kabul etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yurt içinde faaliyet gösteren alışveriş sitelerinin tamamında kullanabilirsiniz.







