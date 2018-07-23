1 ay kala görücüye çıkardılar

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlıklarını satışa çıkardı.

Bölgede, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.

Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 900 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 4 bin liradan başlayıp, 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını söyledi.

"Fiyatlar geçen yılın altında"

Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre düştüğünü vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük pazarı olan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl büyük bir talep bekliyoruz. Besicilerimiz uzun süre ve büyük emeklerle hayvanlarını yetiştiriyor, emeklerinin karşılığını almak için bugünleri bekliyor. Umarım bu yıl üreticilerin yüzünün güldüğü bir sezon olur. Geçen yıla göre fiyatlarda düşüş var. Vatandaşlarımız bütçelerine uygun kurbanlıkları burada bulabiliyor. Fiyatlarımız şu anda iyi ve bayrama doğru da aynı seviyede seyredeceğini düşünüyoruz. Pazarda büyükbaşlar 4 bin liradan başlıyor 11 bin liraya kadar satılıyor. Koç fiyatları bin 300 lira, koyun fiyatları ise bin lira civarında seyrediyor."

Çiftçi, bayrama 15 gün kala yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getirerek, kurbanlık temini konusunda da sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.

Şanlıurfa'nın hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve adeta bölgenin lokomotifi konumunda bulunduğunu belirten Çiftçi, bu nedenle hayvancılığın kentte daha çok desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Pazar esnaflarından Mahmut Oba da her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'na doğru işlerinin arttığını ve telaşın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Farklı kentlerden de talep var

Şanlıurfalıların yanı sıra farklı illerden vatandaşların da pazara ilgi gösterdiğini dile getiren Oba, şöyle konuştu:

"Geçen yılki bayramdan daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. İnsanlar son güne kalmadan kurbanlığını alıp kurtulmak istiyor, stres yaşamak istemiyor. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatları biraz daha düşük. Geçen yıl küçükbaşlar ortalama bin 100 liraydı. Bu yıl ise 900 lira civarında satılıyor. Daha fazla hayvanın pazara inmesiyle fiyatların biraz daha düşeceğini düşünüyoruz."

Besici Halil Çiftçili de aylardır hayvanlarına en güzel şekilde bakmaya çalıştığına dikkati çekerek bayramı dört gözle beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlı bir telaşa kapıldıklarını anlatan Çiftçili, "Sabah ezanıyla birlikte kalkıp, hayvanları buraya getirdik. İnşallah son günlere kalmadan kurbanlıkları elden çıkarırız." dedi.

Pazara kurbanlık almaya gelen İzzettin Çalışkan ise fiyatların çok yüksek olmadığını ve beğendiği kurbanlığı en kısa sürede almayı düşündüğünü dile getirdi.

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