Dolar haftaya nasıl başladı?

Asya-Pasifik piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününe başlıca para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar, iç piyasada günün ilk işlemlerinde 7.38 lira dolayında hareket ediyor.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3810 liradan, avro 8,9200 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,3790 liradan alınan dolar, 7,3810 liradan satılıyor. 8,9180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9200 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4060 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9830 lira olmuştu.