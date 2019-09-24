1 milyar dolarlık Turcorn hedefine destek

Türkiye teknoloji destekli katma değerli üretim hedefine ulaşmak için devlet teşviklerini sürdürüyor. Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde 'Turcorn' şirketler çıkması hedefi için Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde önemli destek ve projeler yer alırken, bu amaçla iş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde, Türkiye'nin bu alanlardaki mevcut durumunun fotoğrafı çekilerek, geleceğe dönük hedefler ve yol haritası ortaya konuldu.

Akademisyenlere, geliştirdikleri teknolojiyi ürünleştirmeleri ve sonrasında şirket kurmaları için destekler sağlanacak. İş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilerek, "melek yatırımcı" olarak da bilinen Bireysel Katılım Yatırımcısı sayısının artması sağlanacak ve kitlesel fonlamanın kullanımı yaygınlaştırılacak. Melek yatırımcıların yalnızca fon sağlama ile sınırlı kalmaması, girişimcilere tecrübe aktarımı ve aktif danışmanlık sağlanmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak.

MELEK YATIRIMCIYA ÖNCELİK VERİLECEK

Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğünün ve etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Yerel fon yatırımcılarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilirken, uluslararası fon yatırımcılarının bunlara yatırım yapmaları için yönlendirici düzenlemeler uygulamaya alınacak.

Derin teknolojiye pozitif ayrımcılık



Girişimlerin başlangıç aşamasından ölçeklenme aşamasına geçişlerinde takipçi olunacak. Bu noktada özellikle, küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimler pozitif ayrıştırılacak. Yeni girişimlerin başlangıç dönemi için 'vergisiz dönem', ilk gelişim dönemi için de 'kolay vergili dönem' gibi basitleştirilmiş uygulamalar geliştirilecek.