Ekonomi 1 milyon arsa için başvuru başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 milyon arsa için başvuru başladı

Sosyal konut projesinin ikinci ayağını oluşturan İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor. Müracaatlar 7 Kasım'a kadar sürecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1 milyon arsa için başvuru başladı
​1 milyon arsa için başvuru başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor.

7 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankası’ndan başvurabilecek. Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor. Müracaatlar 7 Kasım'a kadar sürecek.

DETAYLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde yeni bir gün olduğunu, 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurularının başladığını belirten Kurum, "Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanı’mız kabine toplantımız sonrası duyuracak" dedi.

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
FOTOĞRAF 17
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Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için TOKİ başvuruları yarın başlıyor.
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\"İlk Evim Arsa\"ya başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.
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\"İlk Evim Arsa\"ya başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.
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Yarın başvuruları başlayacak diğer bir proje de \"İlk İşyerim\". 7 Kasıma kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden 10 bin işyeri için başvurular alınacak
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İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

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2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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ARSA FİYATLARI NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak.
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ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Ayrıca 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.
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İŞYERİ ÖDEME PLANI

TOKİ'nin küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunacağı işyerleri 28 ilde yer alacak.

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10 bin adet işyeri metrekare büyüklüklerine göre 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride satışa sunulacak. Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak.
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Buna göre işyerleri 351 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.
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Dükkân bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat bedeli alınacak. Kalan bakiye borç, banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade ile ödenecek.
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TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'nde başvurular devam ediyor. Projede yer alan İlk İş yerim ve İlk Evim Arsa programına dahil olan İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor. Peki, TOKİ İlk İş yerim ve İlk Evim Arsa başvuru şartları neler, arsa fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

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