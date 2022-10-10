​1 milyon arsa için başvuru başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor.
7 KASIM’A KADAR SÜRECEK
Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankası’ndan başvurabilecek. Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor. Müracaatlar 7 Kasım'a kadar sürecek.
DETAYLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde yeni bir gün olduğunu, 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurularının başladığını belirten Kurum, "Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanı’mız kabine toplantımız sonrası duyuracak" dedi.