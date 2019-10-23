Ekonomi 1 milyon öğrenciye Turkcell internet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 milyon öğrenciye Turkcell internet

Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden olan Turkcell, şimdi de üniversitelerin bu alandaki dönüşümüne katkı sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ceyhun Özata
Ceyhun Özata

Turkcell’in yeni hayata geçirdiği proje sayesinde üniversite öğrencileri kampüslerinde yüksek hızlı internet kullanabilecek. Türkiye genelinde Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu 50’den fazla üniversite kampüsünde geçerli olan hizmetle üniversiteliler sınavlarına hazırlanırken ya da dersleriyle ilgili araştırmalarını yaparken ücretsiz internet kullanabilecek. Ayrıca kişisel gelişimleri için dijital eğitim olanaklarından da faydalanabilecek. Bunun için öğrenciler, Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu üniversitelerde Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde sadece cep telefonu numaralarını girerek internete kolaylıkla bağlanabilecek.

TÜM ÜNİVERSİTELERE İNTERNET AĞI KURACAK

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Ülkemizin dijitalleşmesi yolunda gençlerimize önemli bir sorumluluk düşüyor. Turkcell olarak onların bilgiye erişimlerini hızlandırmak ve bu vesileyle eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ile üniversite kampüslerine Turkcell Wi-Fi noktalarımızı konumlandırıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize okullarında ücretsiz internet hizmeti sağlarken bir yandan da Türkiye’deki üniversitelerin geleceğin teknolojilerine hazır olmasına katkı sağlıyoruz. Bu noktada yüksek hızları destekleyen fiber optik altyapı yatırımını üniversiteler için yaparak onları yüksek hızda internet ile buluşturuyoruz. Şu anda 50’den fazla kampüste, yaklaşık 1 milyon kişiye Turkcell Wi-Fi hizmeti sunmaya başladık. Türkiye’deki üniversite öğrencilerini kapsamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

1 GB HEDİYE EDİYOR

  • Turkcell'den hediye
  • Üniversite kampüslerine kurulan Turkcell Wi-Fi noktalarında tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak aylık 1 GB internet sunuluyor. Bununla birlikte gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan GNÇ paket kullanıcıları ise 10 GB internetin sahibi oluyor. Bu sayede üniversiteliler, kampüslerindeki Turkcell Wi-Fi noktalarından internete bağlanarak hem dersleri için hem de derslerinden kalan zamanlarda diledikleri gibi internet kullanabilecek.

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