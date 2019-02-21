Ekonomi 10 akaryakıt istasyonuna soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 akaryakıt istasyonuna soruşturma

Rekabet Kurulu, Burdur'da faaliyet gösteren 10 akaryakıt istasyonu hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rekabet Kurumunun sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu istasyonların, otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükselttikleri iddiasıyla yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Bulguları ciddi ve yeterli bulan kurul; Akay Petrol, Binay Akaryakıt, Burdur Akaryakıt, Burdur İhtiyaç Maddeleri, Emre Emrah Cantürk Akaryakıt, Kurt Otomotiv Parça Pazarlama, Mediha Ongun-Hamdi Ongun ve Fahri Ongun Kabacalı Petrol, Mudul Petrol, Özel Burdur Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Akaryakıt Dayanıklı Tüketim Malları ile Yağmuralan Petrol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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