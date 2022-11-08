Ekonomi 10 ayda 11 milyon kişiye iş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 ayda 1.1 milyon kişiye iş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Ticaret Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin pandemi öncesi döneme göre 3 milyon 400 binin üzerinde ilave istihdam sağladığını söyledi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
10 ayda 1.1 milyon kişiye iş
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi (sağda), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a yanında getirttiği Diyadin domatesini tanıttı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Ticaret Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin pandemi öncesi döneme göre 3 milyon 400 binin üzerinde ilave istihdam sağladığını söyledi. Ocak 2022 ile kıyaslandığında sağlanan ilave istihdamın 1 milyon 100 bin kişiyi aştığını kaydeden Muş, serbest bölgelerde ekim sonu itibarıyla 27 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığını ve 90 bin kişinin işe kavuştuğunu dile getirdi.

1.5 MİLYAR $'LIK KAYNAK

Muş, salgın ve savaş nedeniyle görülen alternatif tedarikçi arama ve bölgeselleşme eğilimleri, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumu ve ihracatı için yeni fırsatlar sunduğuna işaret ederek, ihracatın yüzde 33 artışla 225,2 milyar dolara çıktığını, küresel ihracatan alınan payın ise ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını söyledi. Türk Eximbank, yılın ilk 10 ayında ihracatçılara 37,3 milyar dolar finansman sağlandığını vurgulayanMuş, “Yapılan anlaşmalarla yılbaşından itibaren 1,5 milyar doları aşan miktarda kaynak sağlamıştır" diye konuştu.

26 bin tarihi eser yakalandı

Mehmet Muş, gümrüklerde bu yıl 10 milyar TL değerinde kaçak eşya yakaladığını bildirdi. Muş şunları söyledi: “Akaryakıt Özel Ekibince bu yıl içerisinde yürütülen çalışmalarda 4 milyar lira değerinde vergi zayi ile 10 milyar lira değerinde saht fatura tespit ettik ve bin 262 ton kaçak akaryakıt ele geçirdik. 13,4 ton uyuşturucu, 2,4 milyon paket sigara, 8 bin 237 ton gıda ve yaklaşık 26 bin adet tarihi eser ele geçirdik.”

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