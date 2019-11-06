10 ayda enerjik rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payının rekor kırarak yüzde 64’e yükseldiğini belirterek, “Bu rakamın yüzde 46’sı yenilenebilir enerjiden geliyor. Bu gelişmelerle birlikte Milli Enerji ve Maden Politikası’nda ilan ettiğimiz kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefimizi yakaladık. Şimdiki hedefimiz bu oranı daha da yukarılara çekmek” dedi. Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde, rüzgarda yap-işlet-devret modelinden rüzgar enerjisi teknolojisinin dahi yerli imkanlarla üretildiği tam entegre bir modele geçildiğini söyledi.

Fatih Dönmez

KURULU GÜCÜN %48’İ YENİLENEBİLİRDEN

Şu an toplam kurulu gücün yüzde 48’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ifade eden Dönmez, rüzgar santrallerinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 8 olduğunu kaydetti. Dönmez, bugün itibarıyla lisanslı ve lisanssız toplam 262 rüzgar santralinde toplam kurulu gücün yaklaşık 7 bin 500 megavata ulaştığını belirtti. Dönmez, şöyle devam etti: “Rüzgar kurulu gücünde Avrupa’da 6. dünyada 12. sıradayız. 2017-2027 dönemi için belirlediğimiz 10 bin megavat rüzgar enerji santrali (RES) kurulu güç hedefimizin bin 500 megavatlık kısmını tamamladık. İnşallah buradaki hedefimize zamanında ulaşacağımıza inanıyorum. 2002’de rüzgar kaynaklı kurulu gücümüz sadece 19 megavattı. 2008’de 364 megavata ulaştık. Bugün 7 bin 500 megavatlara geldik ve inşallah önümüzdeki dönem bu rakam daha da artacak. Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı.”

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EPDK’DAN RES HAMLESİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise, rüzgar enerjisinden üretilen elektriği artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Önümüzdeki yılın nisan ayında 2 bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali (RES) için başvuruları alacağız” dedi. Yılmaz, bunun konvansiyonel kaynaklarla kıyaslanarak yapılmasının, kolay anlaşılma açısından fayda sağlayabileceğini söyledi. Yılmaz, söz konusu yenilenebilir kaynaklara hala petrol, kömür gibi kaynakların alternatif olduğuna dikkati çekerek, “Bunu anlatmakta yatırımcılara da büyük görev düşüyor. Rüzgarı başka bakanlıklarımıza da iyi anlatmamız lazım” diye konuştu.

Ekonomiye 19,8 milyar lira katkı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından işletmeye açılan hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen elektriğin bu yılın 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kilovatsaate ulaştığını belirterek, “2016’da yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kilovatsaat daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı” ifadesini kullandı. Pakdemirli yapılan yatırımlarla bu yılın 10 ayında 79,3 milyar kilovatsaat ile ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandığı bilgisini verdi.

Yatırıma devam Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım, rüzgar enerjisi yatırımlarıyla sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, “Ülkenin birçok yerine 3 bin 85 türbin diktik, 180 santral ile Türkiye’nin elektriğinin yüzde 10’unu karşılar hale geldik. 2030’da 25 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yerli sanayimizin daha da gelişmesini, yerli aksam üreticilerimizin global tedarikçiler arasında yerlerini almalarını istiyoruz. Önümüzdeki 10 yılda ne kadar lisans verileceğini, hangi tip yarışmalar olacağını, 2020 sonrası destek mekanizmasını, alım garantilerini, teşvikleri bilmemiz gerekiyor.”