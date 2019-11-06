Ekonomi 10 ayda enerjik rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 ayda enerjik rekor

Yılın ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin payı yüzde 64’e yükselerek bir rekora imza atıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Milli Enerji ve Maden Politikası’nda ilan ettiğimiz kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefimizi yakaladık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payının rekor kırarak yüzde 64’e yükseldiğini belirterek, “Bu rakamın yüzde 46’sı yenilenebilir enerjiden geliyor. Bu gelişmelerle birlikte Milli Enerji ve Maden Politikası’nda ilan ettiğimiz kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefimizi yakaladık. Şimdiki hedefimiz bu oranı daha da yukarılara çekmek” dedi. Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde, rüzgarda yap-işlet-devret modelinden rüzgar enerjisi teknolojisinin dahi yerli imkanlarla üretildiği tam entegre bir modele geçildiğini söyledi.

Fatih Dönmez

KURULU GÜCÜN %48’İ YENİLENEBİLİRDEN

Şu an toplam kurulu gücün yüzde 48’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ifade eden Dönmez, rüzgar santrallerinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 8 olduğunu kaydetti. Dönmez, bugün itibarıyla lisanslı ve lisanssız toplam 262 rüzgar santralinde toplam kurulu gücün yaklaşık 7 bin 500 megavata ulaştığını belirtti. Dönmez, şöyle devam etti: “Rüzgar kurulu gücünde Avrupa’da 6. dünyada 12. sıradayız. 2017-2027 dönemi için belirlediğimiz 10 bin megavat rüzgar enerji santrali (RES) kurulu güç hedefimizin bin 500 megavatlık kısmını tamamladık. İnşallah buradaki hedefimize zamanında ulaşacağımıza inanıyorum. 2002’de rüzgar kaynaklı kurulu gücümüz sadece 19 megavattı. 2008’de 364 megavata ulaştık. Bugün 7 bin 500 megavatlara geldik ve inşallah önümüzdeki dönem bu rakam daha da artacak. Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı.”

EPDK’DAN RES HAMLESİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise, rüzgar enerjisinden üretilen elektriği artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Önümüzdeki yılın nisan ayında 2 bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali (RES) için başvuruları alacağız” dedi. Yılmaz, bunun konvansiyonel kaynaklarla kıyaslanarak yapılmasının, kolay anlaşılma açısından fayda sağlayabileceğini söyledi. Yılmaz, söz konusu yenilenebilir kaynaklara hala petrol, kömür gibi kaynakların alternatif olduğuna dikkati çekerek, “Bunu anlatmakta yatırımcılara da büyük görev düşüyor. Rüzgarı başka bakanlıklarımıza da iyi anlatmamız lazım” diye konuştu.

Ekonomiye 19,8 milyar lira katkı

  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından işletmeye açılan hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen elektriğin bu yılın 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kilovatsaate ulaştığını belirterek, “2016’da yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kilovatsaat daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı” ifadesini kullandı. Pakdemirli yapılan yatırımlarla bu yılın 10 ayında 79,3 milyar kilovatsaat ile ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandığı bilgisini verdi.

  • Yatırıma devam

    Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım, rüzgar enerjisi yatırımlarıyla sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, “Ülkenin birçok yerine 3 bin 85 türbin diktik, 180 santral ile Türkiye’nin elektriğinin yüzde 10’unu karşılar hale geldik. 2030’da 25 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yerli sanayimizin daha da gelişmesini, yerli aksam üreticilerimizin global tedarikçiler arasında yerlerini almalarını istiyoruz. Önümüzdeki 10 yılda ne kadar lisans verileceğini, hangi tip yarışmalar olacağını, 2020 sonrası destek mekanizmasını, alım garantilerini, teşvikleri bilmemiz gerekiyor.”

İlk güneş enerji santralimiz 2 binden fazla evi aydınlattı
FOTOĞRAF 12
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Türkiye'de belediyeye ait ilk güneş enerji santrali olma özelliğine sahip sistem, diğer belediyelere de örnek oldu. Projeden yola çıkan bazı belediye yetkilileri, güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başladı.
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Türkiye'nin 80 bin 417 kişiyle en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, 20 ay önce belediye tarafından 75 dönüm arazi üzerinde 4,5 megawatt gücünde güneş enerji santrali (GES) kuruldu. 17 bin 600 panelden oluşan ve 20 ayda 1800 saat güneş enerjisinden yararlanılan santralde, 14 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ile 1 milyon 862 bin dolar gelir elde edildi.
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Santralle Türkiye'de 2 bin 250 evin enerjiye dönük iç ihtiyacı karşılandı. Kentte tüketilen enerjinin de yüzde 10'una denk gelen enerji üreten santral, Türkiye'de belediyeye ait ilk güneş enerji santrali olma özelliğiyle diğer belediyelere de örnek oldu. 8 kişinin istihdam edildiği projeyi örnek alan bazı belediyelerce de güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başlandı. Belediye görevlileri, santral yetkilileriyle görüşüp, projeye ilişkin teknik konularda yardım istedi.
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Bayburt Güneş Enerji Santrali Müdürü Bülent Erdaş, güneş enerjisi santralinde 20 aylık süreçte 1 milyon 862 bin dolar üzerinde fatura kesildiğini belirtti.
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Erdaş, Bayburt Belediyesi'ne ait bu arsada 75 dönüm üzerine biz, 4,5 megawatt gücünde bir güneş enerjisi santralini faaliyete geçirdik. Tesiste 17 bin 600 adet panel bulunmakta. Normalde Türkiye'nin güneş haritasına baktığımız zaman Bayburt için ön görülen yıllık güneşlenme saati yıllık 1650 saat. Bizler 1 aylık hesaplamalarımıza göre 1780 ile 1880 saat arasında üretim elde ettik. 20 aylık dönem içerisinde 14 milyon kilowatt saat enerji elde etti. Bu enerjinin de dağıtım şirketine kesilen fatura bedeli 1 milyon 862 bin dolar üzerinde dedi.
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Üretilen enerjiyle 2 bin 250 evin iç ihtiyacının karşılandığına değinen Erdaş, 4,5 megawatt güneş enerjisi santralimizin yatırım bedeli, 14 milyon 689 bin lira. Tesis 2 bin 250 evin iç ihtiyacını karşılayacak bir tesistir. Biz enerjiyi yurt dışından alıyoruz, Rusya'da gazı alıp, elektriğe çeviriyoruz. En azından bizim bu tesis 2 bin 250 evin iç ihtiyacını karşıladığı için bu kadarı yurt dışından temin etmiyoruz. Yine tesisimiz yanında 2,5 megawattlık bir hazırlığımız daha var. ifadelerini kullandı.
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Bunun hazırlıkları tamamlandı, ihalesi nasip olursa önümüzdeki mart ve nisan gibi yapıp, orayı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tesisimiz Türkiye'de il ve ilçe belediyelerine örnek olan bir tesis olmuştur. Kayseri'de proje ve tesisimiz ödüle layık görülmüştü. Bununla ilgili arayan yerel belediyelere de teknik anlamda destek ve bilgi de veriyoruz. Üretimimiz de şu anda gayet iyi bir noktada sürüyor diye konuştu.
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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise kent adına çok önemli olan projenin belediye için de önemli gelir kaynağı olduğunu aktararak, Proje maliyetini İller Bankası'ndan aldığımız 10 yıl ödemeli kredi ile karşıladık. 8 arkadaşımızı istihdam ediyoruz. Toplam üretim gücü 4,5 megawatt olan santralde ürettiğimiz elektriğe devletimiz alım garantisi veriyor dedi.
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İlk güneş enerji santralimiz 2 binden fazla evi aydınlattı
Bayburt'ta, 20 ay önce belediye tarafından 75 dönüm arazi üzerinde, 17 bin 600 panelden oluşan güneş enerji santrali kuruldu. 20 ayda 1800 saat güneş enerjisinden yararlanılan santralden 14 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ile 1 milyon 862 bin dolar gelir elde edilirken, 2 bin 250 evin iç ihtiyacı karşılandı.
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