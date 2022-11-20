10 bin mimar ve mühendise iş

Şantiye şeflerine ilişkin düzenlemeyle 10 bin kişiye iş alanı açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, şantiye şefliği hizmetlerinde genel bir iyileştirme yapıldı.

Buna göre, şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, işin büyüklüğüne göre düzenlenecek. Değişiklik ile şantiye şeflerinin iş sayısı işin büyüklüğüne göre düzenlendi ve şantiye şefleri için deneyim şartı getirildi. Böylece inşaatların daha etkin bir şekilde sevk, idare ve denetlenmesi amaçlanıyor.

3 GRUBA AYRILDI

Düzenlemeyle şantiye şefliği hizmet kotası 3 grupta toplandı. Buna göre yapı inşaat alanı 1.500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek. Şantiye şefleri için deneyim şartının getirildiği değişiklikle ilk kez şantiye şefliği yapacaklar, inşaat alanı 1500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabilecek ve bu şekilde bir işi bitiren şantiye şefi bir üst gruptan iş alabilecek.

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75 YAŞ SINIRI

Yapı denetim elemanlarının çalışma kısıtlamalarına ilişkin yapılan son düzenlemelere paralel olarak, 75 yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların, şantiye şefliği yapmaları uygun bulunmayacak.Düzenlemeyle bir şefin bakacağı alan küçüleceği için yeni şantiye şeflerine ihtiyaç olacak. Yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanacak.

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