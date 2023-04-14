10 bin youtuber’dan 91 milyonluk vergi toplandı

2021 yılının sonlarında yapılan bir düzenlemeyle bankaya hesap açtıran ve belli bir limitin altında gelir elde eden youtuber’lardan yüzde 15 stopaj kesintisine gidildi. Bu çerçevede bankaya hesap açtıran youtuber sayısının 10 bin 663 olduğu anlaşıldı.





Yasa 2021'de çıktı





Hürriyet'te yer alan habere göre; Sosyal medyada içerik üreten ve mobil uygulama geliştirenler için basit bir vergileme usulü getirildi. Youtuber’ların vergilendirilmesine yönelik 7338 sayılı yasa 2021 yılının ekim ayında çıkarıldı. Bu düzenlemeyle belirlenen bir yıllık gelirin altında kazanç elde edenlerin beyanname vermesine gerek kalmayacak ve yüzde 15 stopaj kesilecek.





Yasanın ilk çıktığı yıl sınır 600 bin liraydı. Sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2022 yılı için ise 880 bin liraydı. Geçen yıl 880 bin liranın altında gelir elde eden youtuber’ların bu istisnadan yararlanması için Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyordu. Bankalar da yüzde 15 kesintiyi yaparak beyanda bulunuyor. Eğer Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilirse vergi cezası ile karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit edilen mükelleflerin eksik vergileri de cezasıyla birlikte tahsil edilebiliyor.





Hasılat 605.6 milyon lira





Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre yüzde 15’lik Stopaj istisnasından yararlananların sayısı 2022 yılında 10 bin 663 kişi oldu. Sosyal içerik üreticiliğinde kazanç istisnası kapsamında toplam hasılat 592.3 milyon lira olurken, bu hasılat üzerinden 88.9 milyon liralık kesinti yapıldı. Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde ise 13.4 milyon liralık hasılat yapılırken, bunu üzerinden 2 milyon liralık stopaj kesintisi oldu. Böylece sosyal medyada Youtuber ve sosyal içerik üreticilerinin 2022 yılında toplam 605 milyon 654 bin lira hasılat elde ettiği anlaşıldı. Bu gelir üzerinden de 90 milyon 903 milyon liralık stopaj kesintisi yapıldı.











