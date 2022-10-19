10 CEO’dan 8’i resesyon bekliyor

Araştırma şirketi KPMG’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve küresel çapta bin 300’den fazla CEO’nun katıldığı Küresel CEO Araştırması 2022’ye göre her 10 CEO’dan 8’i önümüzdeki 12 ay içinde resesyon beklerken, 7’si resesyonun büyümelerini sekteye uğratacağını belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 39’u da halihazırdaki işe alımları şimdiden durdurduğunu ifade ederken, yüzde 46’sı önümüzdeki 6 ay için işten çıkarma planlarının olduğunu söylüyor.

Resesyon riski karşısında çevik bir yapı oluşturmak isteyen şirketler ise çözümü işgücü verimliliğini artırmakta buluyor.

EKONOMİ Erken rezervasyon kampanyası aralıkta başlayacak