Ekonomi 10 CEOdan 8i resesyon bekliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

10 CEO’dan 8’i resesyon bekliyor

Küresel CEO Araştırması 2022’ye göre her 10 CEO’dan 8’i önümüzdeki 12 ay içinde resesyon bekliyor. Resesyon riski karşısında çevik bir yapı oluşturmak isteyen şirketler ise çözümü işgücü verimliliğini artırmakta buluyor.

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Haber Merkezi DHA
10 CEO’dan 8’i resesyon bekliyor
Foto/arşiv

Araştırma şirketi KPMG’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve küresel çapta bin 300’den fazla CEO’nun katıldığı Küresel CEO Araştırması 2022’ye göre her 10 CEO’dan 8’i önümüzdeki 12 ay içinde resesyon beklerken, 7’si resesyonun büyümelerini sekteye uğratacağını belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 39’u da halihazırdaki işe alımları şimdiden durdurduğunu ifade ederken, yüzde 46’sı önümüzdeki 6 ay için işten çıkarma planlarının olduğunu söylüyor.

Resesyon riski karşısında çevik bir yapı oluşturmak isteyen şirketler ise çözümü işgücü verimliliğini artırmakta buluyor.

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