10 liranın altına düşerse müdahale edilecek

Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa sultani çekirdeksiz üzümün yeni sezonu için yapılan törene katıldı.
Rekolteyi açıklayan Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 4,2 milyon tonluk yaş üzüm üretim tahmini öngörülmüştür. Yaş üzüm rekolte tahmini için komisyonlarımızın çalışmaları sonuçlanmak üzeredir.
Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Şu an piyasada kuru üzümün kilogramı 10 lira civarında seyretmektedir. Eğer ki bu fiyat düşecek gibi olursa, biz bakanlık olarak devreye girer gereğini yaparız" dedi.