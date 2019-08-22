Ekonomi 10 liranın altına düşerse müdahale edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 liranın altına düşerse müdahale edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının borsadaki seyrinin 10 liranın altına düşecek gibi olması halinde devlet olarak müdahale edeceklerine dikkat çekti. Bakan Pakdemirli inciri de takip edeceklerini dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Kuru üzüm.
Kuru üzüm.

Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa sultani çekirdeksiz üzümün yeni sezonu için yapılan törene katıldı.

Rekolteyi açıklayan Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 4,2 milyon tonluk yaş üzüm üretim tahmini öngörülmüştür. Yaş üzüm rekolte tahmini için komisyonlarımızın çalışmaları sonuçlanmak üzeredir.

Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Şu an piyasada kuru üzümün kilogramı 10 lira civarında seyretmektedir. Eğer ki bu fiyat düşecek gibi olursa, biz bakanlık olarak devreye girer gereğini yaparız" dedi.

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