Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi 10 milyar dolar kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 milyar dolar kazandırdı

Türkiye ithal ettiği buğdayı işleyerek tekrar yurt dışına sattı. Son 10 yılda 12,2 milyar dolarlık buğday ithal eden Türkiye, bunu un, makarna ve bisküvi ile katma değere çevirerek 22,2 milyar dolara yurt dışına sattı. kazancı ise 10 milyar doları geçti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, ithal ettiği buğdayı işleyerek 300 milyon dolar kazanca dönüştürdü. 2019’un ilk 4 ayında 679 milyon dolarlık buğday ithal eden Türkiye, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürünü ihraç etti. Söz konusu döviz girdisi son on yılda 10 milyar dolara çıktı.

PİYASAYA SUNULMADAN İŞLENİP İHRAÇ EDİLİYOR

Buğdayda kendi kendine yeten Türkiye'nin yıllık buğday rekoltesi 20-21 milyon ton seviyelerinde olup bunun iç tüketimi ise 19 milyon ton seviyesinde. Ancak sanayicilerin ham madde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında buğday ithalatına da izin veriliyor. İthal edilen ürün iç pazara sunulmadan işlenmiş ürün olarak ihracatı yapılıyor.

UNDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Bu çerçevede Türkiye, buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli bir yere sahip. Ülkemiz un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında da ikinci sırada bulunuyor. Un ihracatı son 10 yılda 2 katına, makarna ihracatı ise 6 katına çıktı.

10 YILDA 10 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

Türkiye buğdayı ham madde olarak kullanan dünyanın önemli ülkelerinden biri. İthal edilen buğdaylar ham madde şeklinde işlenerek katma değerli ürünler olarak ihraç ediliyor.

Dahilde işleme rejimi kapsamında 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı gerçekleştirdi. Bunun işlenmesiyle 22,2 milyar dolar değerinde, diğer ülkelere un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihraç etti. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde ek katkı sağlandı.

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BUĞDAYDA VERİMLİ HASAT

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, bu sene Türkiye'de hava şartlarının özellikle tahıllar için çok güzel geçtiğini, buğdayda son yılların en verimli döneminin yaşandığını söyledi. Eser, "Şükürler olsun bu sene buğday hasadı iyi gidiyor. Güneyde alınan verimler 600 kilogram civarında. Trakya'da da ufak ufak hasatlar başladı. Aldığımız rakamlar çok iyi. 650 - 700 kilo civarında rakamlar geliyor" şeklinde konuştu. Özellikle buğday ıslahı, arpa ıslahı, gerek ekmeklik buğday, gerekse de makarnalık buğdayın ıslahı konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğumuzu anlatan Eser konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim geliştirmiş olduğumuz bir ton 200 kilo verim veren çeşitler mevcut. Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor. Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman kendi şartlarımızla onlardan daha iyiyiz."

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