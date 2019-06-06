Ekonomi 10 milyar liralık bayram ekonomisi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 milyar liralık bayram ekonomisi

Ramazan Bayramı dolayısıyla Akdeniz ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıkarken, gelirde yüzde 10 artış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Ege kıyılarında son derece hareketli bir dönem yaşandığını söyledi. Gelir noktasında da arzu edilen seviyeye doğru bir gidiş olduğuna işaret eden Ayık, şöyle konuştu: "Bayramın ülke genelinde 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz. Türkiye 46 milyon yabancı turist ağırladı. Bu yıl da artış devam ediyor. Bu yıl çift haneli bir büyüme gerçekleştirilecek.”

Osman Ayık

170 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

Bu yıl da tarihi bir rekor kıracağız beklediklerini belirten Ayık şunları şöyle devam etti: Muhtemelen yabancı misafir sayımız 50 milyonun üstünde olacak. Türkiye'ye yaklaşık 170 ülkeden turist geliyor. En önemli iki pazarı Rusya ile Almanya oluşturuyor. İskandinav ülkelerinde de geri dönüşler başladı. Hindistan, Çin, Kore, Japonya gibi pazarlarda da gelişmeler yaşandı. Pazar çeşitliliğini önemsiyoruz."

  • DOLULUK ORANI %95’TEN FAZLA
  • Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da turist sayısında yaklaşık yüzde 19 artış olduğunu söyledi. Yurt dışından talep artarken iç pazarda da bayram dolayısıyla ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Atmaca, şunları söyledi: “Ege ve Akdeniz’de ‘yer kalmadı’ denilebilecek kadar doluluk oranına ulaşıldı. Yüzde 95’in üzerinde bir doluluk mevcut. Yoğunluk turizm sektörünü sevindirdi. Yabancı turist sayısında çift haneli bir büyüme söz konusu. Gelirde yüzde 10’luk bir artış var. Gelecek yıllarda bu rakam daha da artacaktır.”

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