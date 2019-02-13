10 yıl yetecek gaz keşfettik

Trakya bölgesindeki Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarında yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp gaz üretme kapasitesine sahip kaynak keşfedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Burada ürettiğimiz doğal gaz yaklaşık 300 bin konutun 10 yıllık tüketimine eş değer. Her iki sahada toplam 3 milyar metreküplük bir rezerv tespit etmiş durumdayız. Keşfettiğimiz sahalarda yapacağımız üretim cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak" dedi. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) İstanbul Silivri'de bulunan Batı Çeltik-1 Kuyusu Ateşleme Töreninde konuştu.

YERLİ ÜRETİM İKİYE KATLANDI

Türkiye'nin karada ve denizlerde hidrokarbon aramalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirten Dönmez, Trakya bölgesinde uzun zamandır miktarına bakılmaksızın gaz üretimi gerçekleştirildiğine ifade etti. Dönmez, Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarındaki üretimle yerli üretimin ikiye katlanacağını da işaret etti. Bir başka çalışmanın da Akdeniz'de devam ettiğine dikkat çeken Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz 4 bin 200 metrelere ulaşmış durumda. Zannediyorum ki bu ay içinde bir netice alma ihtimalimiz var. Temennimiz orada da bir gaz veya petrol kaynağına rastlamak" dedi.

ARAMALAR SÜRECEK

Trakya'da klasik olmayan yöntemle arama çalışmalarına bu sene hız vereceklerini, benzer şekilde Güneydoğu'da da petrol üretimiyle ilgili çalışmaları olduğunu aktaran Dönmez, şunları dile getirdi: "Varsa mutlaka bulacağız ve güçlü ekonominin en büyük girdisi olan enerjinin uygun maliyetli, sürdürülebilir ve kaliteli olmasını sağlayacağız. Enerji bizim verimli kullanmak zorunda olduğumuz bir kaynak çünkü cari açığımızda önemli bir kalem teşkil ediyor."

TPAO REKOR KIRDI

Bütün gayret ve hedeflerini "Türkiye'nin enerjide öz yeterliliğini sağlayan bir ülke olması" şeklinde özetleyen Bakan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun için de memleketimizin dört bir yanını karış karış arayarak bu kaynaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen yıl TPAO toplam 73 kuyu açmıştı. TPAO, 6 Şubat 2019 itibarıyla tüm zamanların rekorunu kırarak yurt içi ve yurt dışında 136 bin varil günlük üretime ulaşmış oldu. Bu sene bu rakamı daha da yukarılara taşımak için 139 kuyu açacağız. Bütün plan ve programları bu yönde belirledik. Mevcut sahalarda kuyu açmak suretiyle üretimi artırıyoruz. Bu arada yeni sahaların keşfi de söz konusu olursa, o zaman keşfedilecek rezerv alanlarını da artırmış olacağız."