10 yıllık dönüşüm 6 ayda tamamlandı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sektörlerindeki her yüzde 10’luk büyümenin, ekonomik veriler üzerinde yüzde 1-1,5’in üzerinde büyüme etkisi yaptığını ve ekonominin kaldıracı olduğunu söyledi. Turkcell’in gündemindeki güncel konuları da değerlendiren Erkan, hedeflerinin Turkcell içinden en az 3 marka daha çıkarmak olduğunu vurguladı. Hedefe en yakın markalarının Paycell olduğunu belirten Murat Erkan, “Türkiye’nin unicorn adayı Paycell olacak” dedi. Salgının ekonomiye etkisini de değerlendiren Erkan, 10 yılda gerçekleşmesi öngörülen dijital dönüşümün, salgın sebebiyle 6 ay gibi bir sürede gerçekleştiğinin altını çizdi. Önümüzdeki dönemde teletıp teknolojilerinin erken teşhisle hayat kurtaracağını söyleyen Erkan, “Teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinin gücüyle bunun, global bazda yaşanan son pandemi olacağını düşünüyorum” dedi.

DÖNÜŞÜMÜN ODAK NOKTASI TEKNOLOJİ

Dijital dönüşümün pandemiyle birlikte birinci öncelik haline geldiğini aktaran Murat Erkan, “Bunu sağlayamayan şirketlerin iş yapamaz hale geldiğine tanık olduk. Bu tür olağandışı dönemlere öncesinde hazır olmak. Altyapımızı bugünleri düşünerek hazır hale getirdik” diye konuştu. Dünya üzerinde en son böyle bir pandemiyle 1918 yılında karşılaşıldığını vurgulayan Erkan, şunları söyledi: “Üzerinden 100 seneden fazla bir zaman geçti ve tekrar karşı karşıyayız. İş yapış şekillerinde yıkıcı etkiye sahip bir değişim döneminden geçiyoruz. Telekomünikasyon sektörünün lokomotif sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Giyilebilir cihazların ve özellikle ev içi sensörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte artık sağlık alanında çok daha hızlı hareket edebilir hale geliyoruz. Teknoloji hayal bile edemeyeceğimiz bir düzeye erişecek.”

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TÜRKİYE’NİN UNICORN ADAYI PAYCELL OLACAK

Turkcell olarak kendi bünyelerinde Superonline ve Global Bilgi gibi verimli şirketler ve markalar ortaya çıkardıklarının altını çizen Murat Erkan, “Bundan sonraki en büyük amacımız ve hatta hayalimiz, Turkcell’in içinden en az 3 marka daha çıkarmak. Bu hedefe an yakın markamız Paycell ile iddialıyız. Hatta şunu çok net söyleyebilirim; Türkiye’nin unicorn adayı Paycell olacak” dedi.

Erkan, “Artık kimse yanında para taşımayacak. Türkiye bu alanda büyük bir fırsat barındırıyor. Pandemi, techfin devrini en az 10 sene erkene aldı. İşte tam bu noktada Paycell yatırımımız çok kıymetli bir yerde duruyor” diye konuştu.

NAKİTSİZ ÇÖZÜMLERLE DÜNYADA TEK OPERATÖR

Paycell’i bankalara rakip değil bankacılık sektörünü tamamlayıcı rol oynayan bir ürün olarak tanımlayan Murat Erkan, ürünün özelliklerini şöyle sıraladı: “Paycell Hazır Limit özelliği ile müşterilerimiz kendilerine özel belirlenen limitlerinin bir kısmını kendileri için oluşturulan sanal kartlarına aktarıp alışveriş yapabiliyorlar. Ayrıca bu limitin bir kısmını fona çevirip, nakit olarak da çekebiliyorlar. Acil nakit ihtiyacı olan ve internette alışveriş yaparken bilgilerini vermek istemeyen müşteriler için güvenli bir çözüm sunuyor. Dünyada ilk defa bir telekom operatörü faturaya ek bir limit sunmaya başladı. Paycell’in 2020 yılı ilk yarısında gerçekleşenişlem hacmi de 2,1 milyar TL’ye ulaştı.”

5G’YE EN HAZIR ŞiRKETiZ

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 5G’ye geçiş konusunda Türkiye’nin en hazır şirketi olduklarını söylerken, 5G’ye geçişle birlikte endüstrilerde ciddi bir dönüşüm yaşanacağını ve asıl kritik değişimin altyapı ile teknolojinin kullanımı olacağını belirtti. Yerli ve milli teknolojilere de daha fazla odaklanılması gerektiğinin altını çizen Erkan, Türkiye’de milli ekosistemi en fazla destekleyen şirket olarak bugün sayıları bin 300’e yaklaşan mühendisleriyle kendi teknolojilerini geliştirdiklerini ifade etti.

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YERLİ KONFERANS UYGULAMASI YOLDA

TV+, fizy ve lifebox’ın artık yollarına birer şirket olarak devam ettiğini söyleyen Erkan, “Uygulamalarımız, dijital ihracat hamlemizin önemli ayağını oluşturuyor” dedi. Erkan, çok yakında da BiP’in dijital konferans uygulamasıyla dünyanın her yerinden kullanıcıların toplantılarını güvenli şekilde yapabileceğinin de müjdesini verdi.