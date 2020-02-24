Ekonomi 100 bin kişiden acil satılık oto
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 bin kişiden acil satılık oto

Acil nakit paraya sıkışan otomobil sahipleri yeni çıkan internet uygulamalarına yöneliyor. Her 10 araçtan 6’sının internet üzerinden satıldığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Ülkemizde farklı sebeplerle aracını acilen satmak isteyen 100 bin kişi var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin ikinci el araç pazarındaki oyuncularından Otomerkezi.net, sunmaya başladığı yeni hizmeti “Hemen Sat Merkezi” ile kullanıcıların sahip olduğu araçları, 24 saat içinde satmasına olanak tanıyarak büyük bir kolaylık sağlamaya başladı.

İNTERNET SATIŞI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Hemen Sat Merkezi” sisteminin hizmete sunulduğu ilk andan itibaren kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirirken, 1 hafta içerisinde 100 adet aracın satın alındığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “2019 yılında satılan her 10 araçtan yaklaşık 6’sı internet üzerinden satıldı. Tüketici alışkanlıklarının değişimine ayak uydurmak üzere yaptığımız bu teknoloji hamlesiyle araç sahiplerinin tek tıkla araçlarını satmasına olanak tanıyoruz. Ülkemizde her zaman ortalama 100 bin kişi araçlarını farklı sebeplerden dolayı acilen satmak istiyor. Fakat aracın satılma süreci, günleri, haftaları bulabiliyor. Acilen aracını satmak isteyenler, sıfır değer kaybıyla, araçlarını otomerkezi.net üzerinden satabilirler.”

24 SAATTE SATIŞ YAPILABİLİYOR

  • Otomerkezi.net, ücretsiz fiyat teklifinde herhangi bir yaş veya fiyat sınırlaması getirmiyor. ücretsiz fiyat teklifi veren Otomerkezi.net, bu teklifi 7 gün boyunca geçerli kılıyor. “Hemen Sat Merkezi” sistemi ile araç sahipleri, 24 saat içinde araçlarını satabiliyor. otomerkezi.net web adresi üzerinden araç sahipleri ücretsiz olarak fiyat teklifi aldıktan sonra, Otomerkezi.net’in bulunduğu 200’den fazla ekspertiz noktasında ekspertiz işlemi yapılıyor.

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