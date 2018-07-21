Ekonomi 100 günlük plan belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomide 100 günlük eylem planı belli oldu

100 günlük plan belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte açıklanan yeni ekonomi yönetimi görevlerine hızlı başlarken 100 günlük eylem planı da belli oldu. Plan kapsamında 100 gün içerisinde TL kullanımı özendirilecek, faizlere yönelik tedbirler alınacak, 10 bin yeni yatırıma da destek verilecek.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli reformları içerisinde yer alan ekonomi reformu için düğmeye bastı.

Türkiye'ye ekonomi, sosyal politikalar ve demokrasi eylem planı kapsamında toplumun talepleri 100 günlük takvimde projelendirilecek.

18 Ağustos'ta açıklanacak ilk icraatlar şöyle:

Türkiye Uzay Ajansı bu yılın sonuna kadar kurulacak.

Milli e-Posta Sistemi tüm kamu kurumlarında kullanılmaya başlayacak.

Çamlıca TV-Radyo kulesinde çalışmalar tamamlanacak.

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde ihale süreçleri yıl bitmeden gerçekleştirilecek.

Ekonomi Eylem Planı açıklandı
EKONOMİ
Ekonomi Eylem Planı açıklandı

Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program açıklanacak.

Bu yılın sonunda tüm hizmetler e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.

Çiftçiye 5.2 milyar hibe, 10 bin yeni yatırıma destek verilecek.

Tarım sigortasının kapsamı genişleyecek.

İşsizlik sigortası daha fazla vatandaşa ulaşacak.

TL kullanımı özendirilecek.

Faizin maliyetini azaltacak tedbirler alınacak.

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