100 milyarlık ticaret için engeller kaldırılsın

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyareti sırasında sıkça dile getirdiği iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine yönelik Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ulaşmak için engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerini bildirdi. Bakan Pekcan, Ross ile ortak basın toplantısı düzenledi.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Öte yandan ABD’nin ticaret ile ilgili hedeflere ulaşmak için uyguladığı bazı vergi ve ticari engelleri kaldırması gerekiyor. Gündemin ana konusunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımlar ve yol haritasını belirlemek olduğunu vurgulayan Pekcan, nisan ayından bu yana söz konusu hedefe ulaşmak için Bakanlık öncülüğünde sektör paydaşlarıyla yaptıkları çalışmaları Ross ile paylaştıklarını dile getirdi. Bakan Pekcan, iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için engellerin karşılıklı olarak kaldırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

SORUNLARI HATIRLATTI

"Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafına da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık." En çok potansiyele sahip sektörlerden birinin de "sivil havacılık" olduğuna işaret eden Pekcan, bu sektördeki firmaların kalite, fiyat ve teslimat açısından rakiplerine göre önde olduğunu söyledi.

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