Ekonomi 100 yıl daha Türkiyedeyiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 yıl daha Türkiye'deyiz

Alman devi Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, 1910 yılından beri Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkat çekerek, "Nasıl 100 yıldan fazla buradaysak, bir 100 yıl daha Türkiye'de olmak istiyoruz" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alman devi Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young
​Alman devi Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch'un 1910 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma olduğunu, gelinen noktada 19 bin çalışanla Türkiye'de faaliyet gösteren sadece Alman menşeli firmalar değil uluslararası şirketlerin de en büyüğü konumunda bulunduklarını dile getirdi. Türkiye'ye son 5 yılda 1 milyar avrodan fazla doğrudan yatırım yaptıklarına dikkati çeken Young, şunları söyledi: "Çok yoğun bir istihdam artışı sağladık. Bu sene yatırımlarımız devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye, Bosch Global için 4'üncü en büyük ülke. Önem taşıyan bir ülke. Bu anlamda nasıl 100 yıldan fazla buradaysak, bir 100 yıl daha Türkiye'de olmak istiyoruz. Türkiye'deki yatırımlarımızı daha da büyüteceğiz. Bu noktada önümüzdeki 3 yıl içinde şimdiden başlamak üzere bir yatırım gerçekleştireceğiz."

TÜRK- ALMAN İLİŞKİSİ SAĞLAM ZEMİNDE

Steven Young, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Almanya ziyaretinin ardından yeni bir döneme girdiğini de belirterek, "İlişkilerdeki yeni döneme, 'doğrudan iletişim dönemi' diyebilirim. Hem iş dünyası açısından hem iki ülke arasındaki doğrudan iletişim açısından güçlü bir zemine ulaşıldı" dedi. Ziyarette Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketleri ve Türkiye'ye yatırım yapmak ya da yatırımlarını büyütmek isteyen şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) de Erdoğan ile bir araya gelme ve düşüncelerini doğrudan paylaşma imkanı bulduğunu belirten Young, toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkısı olduğunu ifade etti.

REKLAM
  • CEO’lar mutlu ayrıldı
  • Almanya’daki son ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantının önemine dikkat çeken Steven Young, “Sayın Cumhurbaşkanımız CEO’ların hepsini dikkatli bir şekilde dinledi ve düşüncelerini not etti” ifadesini kullandı. Young, şöyle devam etti:
  • “Kapanışta da bir değerlendirme yaptı, bu paylaşımları çok olumlu bulduğunu belirtti. Bunun bir başlangıç olduğunu, devamında aynı firmaların CEO’larıyla konuşulan maddelerle ilgili çalışma ve takip toplantısını bizzat kendisinin yönetmek istediğini söyledi. Bu da salondakiler tarafından mutlulukla karşılandı.”

Rusya da doları bırakmak istiyor
EKONOMİ
Rusya da doları bırakmak istiyor

Kamuda ücretler enflasyona ezdirilmedi
EKONOMİ
Kamuda ücretler enflasyona ezdirilmedi

Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra haber alınamıyordu.
En net durum tespiti

En net durum tespiti

İster tır, ister vagonlarla silah versinler, bunun sonu olmadığını anladılar.
Provokatörlere gözaltı

Provokatörlere gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi.
Olay kararın perde arkası

Olay kararın perde arkası

'Kaptan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

Filistin direniyor

Filistin direniyor

Nerede zalimin zulmüne direniş varsa Türk Bayrağı orada.
İsrail gerçek mermilerle saldırdı

İsrail gerçek mermilerle saldırdı

Büyük dönüş yürüyüşünde 3 şehit, yüzlerce yaralı...
Beyaz Saray Dragonfly'dan tedirgin

Beyaz Saray Dragonfly'dan tedirgin

​Çin için geliştirilen arama motoru Google ile Beyazsaray'ı karşı karşıya getirdi.

INTERPOL başkanı kayıp

INTERPOL başkanı kayıp

​29 Eylül'den beri ortada yok, soruşturma başlatıldı.

Gündeme geldiğitek konu: Hakaret

Gündeme geldiğitek konu: Hakaret

Şengör: Biz cahil bir milletiz, Yıldırım Bayezid enayi...
Bahçeli affetmedi

Bahçeli affetmedi

MHP'nin Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı.
Geriye hikayeleri kaldı

Geriye hikayeleri kaldı

Şehit düşen askerlerimizden arda kalanlar...
Fezlekeleri hazır

Fezlekeleri hazır

Başsavcılık, 12 HDP'li 3 CHP'li vekile fezleke düzenledi.
7 ay sonrageri döndüler

7 ay sonrageri döndüler

Eylül ayında 112 milyon dolarlık alım yaptılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.