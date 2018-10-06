100 yıl daha Türkiye'deyiz

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch'un 1910 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma olduğunu, gelinen noktada 19 bin çalışanla Türkiye'de faaliyet gösteren sadece Alman menşeli firmalar değil uluslararası şirketlerin de en büyüğü konumunda bulunduklarını dile getirdi. Türkiye'ye son 5 yılda 1 milyar avrodan fazla doğrudan yatırım yaptıklarına dikkati çeken Young, şunları söyledi: "Çok yoğun bir istihdam artışı sağladık. Bu sene yatırımlarımız devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye, Bosch Global için 4'üncü en büyük ülke. Önem taşıyan bir ülke. Bu anlamda nasıl 100 yıldan fazla buradaysak, bir 100 yıl daha Türkiye'de olmak istiyoruz. Türkiye'deki yatırımlarımızı daha da büyüteceğiz. Bu noktada önümüzdeki 3 yıl içinde şimdiden başlamak üzere bir yatırım gerçekleştireceğiz."

TÜRK- ALMAN İLİŞKİSİ SAĞLAM ZEMİNDE

Steven Young, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Almanya ziyaretinin ardından yeni bir döneme girdiğini de belirterek, "İlişkilerdeki yeni döneme, 'doğrudan iletişim dönemi' diyebilirim. Hem iş dünyası açısından hem iki ülke arasındaki doğrudan iletişim açısından güçlü bir zemine ulaşıldı" dedi. Ziyarette Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketleri ve Türkiye'ye yatırım yapmak ya da yatırımlarını büyütmek isteyen şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) de Erdoğan ile bir araya gelme ve düşüncelerini doğrudan paylaşma imkanı bulduğunu belirten Young, toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkısı olduğunu ifade etti.

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CEO’lar mutlu ayrıldı

Almanya’daki son ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantının önemine dikkat çeken Steven Young, “Sayın Cumhurbaşkanımız CEO’ların hepsini dikkatli bir şekilde dinledi ve düşüncelerini not etti” ifadesini kullandı. Young, şöyle devam etti:

“Kapanışta da bir değerlendirme yaptı, bu paylaşımları çok olumlu bulduğunu belirtti. Bunun bir başlangıç olduğunu, devamında aynı firmaların CEO’larıyla konuşulan maddelerle ilgili çalışma ve takip toplantısını bizzat kendisinin yönetmek istediğini söyledi. Bu da salondakiler tarafından mutlulukla karşılandı.”

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