Ekonomi 11 buçuk milyar euroluk borcu Yunanistanı krize sürüklüyor
DÜNYA EKONOMİSİ

11 buçuk milyar euroluk borcu Yunanistan'ı krize sürüklüyor

Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlanan Yunanistan’ın Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11 buçuk milyar eurokluk borcun, bu yılki ödemesi Atina Yönetimi'ni kara kara düşündürüyor.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan, son yılların en kabarık bütçesini silahlanmaya ayırdı.
Yunanistan, son yılların en kabarık bütçesini silahlanmaya ayırdı.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesindeki Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ülkenin Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11 buçuk milyar euro borcu 2021 yılında ödeyecek.

2021 yılında ödenmesi gereken kredilerin içinde Dünya Bankası’na 1 milyar 869 milyon euroluk borç ödenmesi beklenen Yunanistan çıkış arıyor. Ülkedeki ekonomi uzmanları 2021 yılının zorlu bir yıl olacağına dikkat çektiği analizinde, Atina yönetiminin birkaç yıl içinde uluslararası piyasalardan 12 milyar euro borçlanmak zorunda kalacağı ifade edildi.

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Kemer sıkmaya rağmen silahlanma payı 5 kat arttı

Uzmanlar, Yunanistan’ın silahlanmaya ayırdığı son yılların en kabarık bütçesi, olduğunun altını çizerek, " Yunanistan’da vergi mükellefi vatandaşları gelecek 5 yıl zarfında oldukça yorarak yıpratacağa benziyor. Vatandaşların 5 yıl boyunca kemeri daha fazla sıkmak zorunda kalacağı kesin" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar euroya çıkartılmıştı. Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı.

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