Ekonomi 1,1 milyar dolarlık taze finansman
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1,1 milyar dolarlık taze finansman

Bu yılın en yüksek yurt dışından finansman girişi DenizBank'tan geldi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Ekonomimizdeki yeniden dengelenme sürecinde son dönemde oluşan pozitif gelişmeler sonucunda planladığımızın iki katına yakın ve 1,1 milyar dolar talep geldi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DenizBank etkinliği
DenizBank etkinliği

DenizBank, uluslararası piyasalardan bir ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı. DenizBank'ın aldığı sendikasyon kredisi, 2019 yılında bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansman olma özelliğini taşıyor.

22 ÜLKEDEN 45 BANKA

  • 2019 yılında finans sektörü tarafından Türkiye ekonomisine getirilen en yüksek tutarda taze kaynak olma özelliği taşıyan işlem, 22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile yılın ikinci yarısındaki en yüksek katılımcı sayısına sahip sendikasyon olarak da kayıtlara geçti. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, söz konusu kredinin DenizBank’ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini tescil ettiğini belirtti. Ateş, "Türkiye ekonomisine taze kaynak sağlanması bakımından büyük önem arz eden işlem, gerek iki yıla varan uzun geri ödeme süresi gerek EBRD’nin uluslararası bankalar konsorsiyumu eşliğinde girdiği ilk işlem olması yönleriyle de çok değerli" dedi.

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