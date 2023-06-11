1.1 milyon yeni abone

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülke geneline doğal gaz kullanımını yaygınlaştırılması için altyapı yatırımlarına devam ediyor. 2000’li yılların başında sadece 5 şehirde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilin tümünde ve 751 ilçede doğal gaz kullanılıyor. Yapılan yatırımlar ile kısa süre içerisinde 922 ilçenin tamamına doğalgazın ulaştırılması planlanıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 82’Sİ DOĞAL GAZA KAVUŞTU

GAZBİR (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği) Doğal Gaz Sektör Raporu’na göre yapılan yatırımlar karşılığını buluyor. Türkiye'de 2022'de doğal gaz hizmeti götürülen toplam abone sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 155 bin adet arttı. Geçen yıl 18,7 milyon olan abone sayısı bu yılın ilk üç ayında 19,9 milyona yükseldi. Yeni aboneler ile Türkiye nüfusunun yüzde 82'si doğal gaza erişim imkânına sahip oldu.

Şehir bazlı abone sayısının en fazla arttığı üç il sırasıyla İstanbul, İzmir ve Bursa oldu. İstanbul’da 113 bin 130 yeni abone sisteme dâhil oldu. İzmir’de 74 bin 79, Bursa’da 41 bin 686, Ankara’da 40 bin 535, Konya’da 40 bin 77, Gaziantep’te 35 bin 736, Tekirdağ’da 34 bin 434, Kocaeli’de 32 bin 979, Antalya’da ise 30 bin 986 yeni abone bulunuyor.

Bunların yanı sıra serbest tüketici sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artış gösterdi ve böylece 726 bin 29’a yükseldi. Dönem içerisinde doğal gaz şebekesine 58 bin 76 yeni serbest tüketici eklenmiş oldu. İl bazında en fazla yeni serbest tüketici sayısı 8 bin 464 ile İstanbul oldu. İstanbul’u 3 bin 132 ile Bitlis, 3 bin 83 ile Konya takip etti.

Üretim arttı ihtalat azaldı

2023 mart ayı verilerine göre doğal gaz ithalat miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 4 bin 558 milyon metreküp oldu. Üretilen doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7 milyon metreküp arttı. Gazının yüzde 98’i Marmara’dan çıkartıldı.

Depolar doluyor

Mart ayı itibarıyla depolanan toplam doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 353 arttı. Yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 623 arttı. LNG terminallerinde depolama yüzde 22 azaldı.







