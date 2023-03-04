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Ekonomi

11 şehre master planı

TOKİ, depremden etkilenen 11 ilin her birinin coğrafi, tarihi ve kültürel yapısına özel master planı hazırlıyor. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da ilk etapta 1073, devamında inşa edilecek 750 konut için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde konut yapımı başladı.

Deprem bölgesinde konut yapımı başladı.

Deprem bölgesindeki 11 ilin özelliklerine göre 11 farklı master planı hazırlanıyor. Şehirlerin gelişimine paralel olarak uzun vadeli vizyonu kapsayan master planlar sayesinde, kentlerin tarihi, ekonomik ve ticari değerleri korunup gelişecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği ifade edildi. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları, şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay inşa edilecek.

21 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLANDI

Ayrıca, dün itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlandı. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek. Bölgede planlama çalışmalarının yanında yeni konutların inşası sürecine de başlandı. Son olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle ilk etapta 1.073, devamında inşa edilecek 750 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Battalgazi ilçesindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Murat Kurum, deprem yardımları için oluşturulan merkezi gezerek bilgi aldı.

‘İLK EVİM PROJESİ’ İLE EŞ ZAMANLI İLERLEME

Afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirten Kurum, şunları kaydetti: "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek." Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda, kanaat önderleri ve STK'ların görüşlerinin alındığı ifade edildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından, konut yapımına uygun zeminlerde çalışmalara başlandığı vurgulanan videoda, Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.



#Deprem
#Bakan Murat Kurum
#TOKİ
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11 şehre master planı
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