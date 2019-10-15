112’nin altyapısı Turkcell’e emanet

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen proje kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde dört yabancı dilde hizmet, yerli yazılım gibi yeni nesil teknolojilerle hizmet veriliyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik şunları kaydetti: “Ülkemizde acil yardım, talep ve ihbarları için çeşitli kurumlara ait acil çağrı hatları kullanılarak yapılıyordu. Kişilerin birden çok numara yerine tek bir numarayı (112) bilmeleri ve kullanmaları, kurumların gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlanması için çalışmalara başlandı.”

ÇALIŞMAYA SON HIZ DEVAM

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise şunları söyledi: “Projenin ilk ayağı olan İstanbul altyapısını tamamladık. Kısa bir süre içinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerimizde yer alan 25 illimizin altyapısını da hazırlayarak Türkiye’nin aynı hizmeti almasını sağlayacağız. İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü bu projenin yüklenicisi olmaktan gurur duyuyoruz.