Ekonomi 112nin altyapısı Turkcelle emanet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

112’nin altyapısı Turkcell’e emanet

Sağlık, Polis, Jandarma, AFAD, İtfaiye, Sahil Güvenlik, Orman Teşkilatı gibi acil durum aramaları için 44 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne yeni eklenecek 25 ilin teknolojik altyapısını da İstanbul’da olduğu gibi Turkcell sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Çelik (sol) Ceyhun Özata (sağ)
Ali Çelik (sol) Ceyhun Özata (sağ)

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen proje kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde dört yabancı dilde hizmet, yerli yazılım gibi yeni nesil teknolojilerle hizmet veriliyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik şunları kaydetti: “Ülkemizde acil yardım, talep ve ihbarları için çeşitli kurumlara ait acil çağrı hatları kullanılarak yapılıyordu. Kişilerin birden çok numara yerine tek bir numarayı (112) bilmeleri ve kullanmaları, kurumların gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlanması için çalışmalara başlandı.”

ÇALIŞMAYA SON HIZ DEVAM

  • Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise şunları söyledi: “Projenin ilk ayağı olan İstanbul altyapısını tamamladık. Kısa bir süre içinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerimizde yer alan 25 illimizin altyapısını da hazırlayarak Türkiye’nin aynı hizmeti almasını sağlayacağız. İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü bu projenin yüklenicisi olmaktan gurur duyuyoruz.

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