Ekonomi 114 bin kişiyi işinden edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

114 bin kişiyi işinden edecek

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü çalışmasına göre, Almanya’da 2035’e kadar elektrikli motorlara geçiş sürecinde 114 bin kişi işini kaybedecek. Ülkede, milli gelirin yüzde 0,6’sına denk gelen 20 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşanacak.

AA
Elektrikli motorlara geçiş sürecinde istihdamın yanında milli gelirde de büyük bir daralma bekleniyor.
Elektrikli motorlara geçiş sürecinde istihdamın yanında milli gelirde de büyük bir daralma bekleniyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerinden Almanya’da, yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde 2035’e kadar 114 bin kişi işinden olacak ve ülkede milli gelirin yüzde 0,6’sına denk gelen 20 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşanacak.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan çalışmaya göre, elektrikli araçların payının artmasıyla içten yanmalı motorlara bağlı sektörlerde çalışan işçileri zor bir süreç bekliyor.

  • 2035 yılına kadar Almanya’da otomobillerde elektrikli motorlara geçiş sürecinde 114 bin kişinin işini kaybetmesi beklenirken, ekonomideki kayıp da 20 milyar avro olarak hesaplandı. Bu da ülkenin milli gelirinin yüzde 0,6’sına denk geliyor.

IAB’nın senaryosuna göre, 2035 yılında ülkede otomobillerin sadece yüzde 23’ü elektrikli olacak.

Elektrikli araçların, içten yanmalı motorlara sahip araçlara kıyasla üretim sürecinde yüzde 30 daha az zaman harcanmasından dolayı 83 bin kişi işini kaybedecek, sektördeki diğer iş kolları hesaba katıldığında iş kaybı 130 bine ulaşacak. Bununla birlikte elektrikli araçların üretim ve servisinde 16 bin yeni istihdam oluşturulması da bekleniyor.

  • Almanya’da 1 milyondan fazla istihdam otomobil sektörüyle ilgili işlerden sağlanıyor.

IAB’nın çalışmasına göre, e-hareketliliğe (e-mobility) geçiş, başlangıçta otomotiv endüstrisi için gerekli ek yatırımlar, şarj istasyonları ve elektrik şebekesinin yeniden desteklenmesi gibi olumlu etkilere neden olacakken uzun dönemde elektrikli otomobil ve bunların bataryalarının ithalatına yönelik talebi artıracak.

Öte yandan, otomotiv sektöründeki iş kayıplarını en aza indirmek için çalışmalarını hızlandıran Alman hükümeti, batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için 1 milyar avro ayırmıştı. Batarya hücresi üretimine Almanya'da 2021'de başlanması bekleniyor.

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