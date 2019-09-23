12. Dünya Manda Kongresi İstanbul'da düzenlendi

Dünya Manda Yetiştiriciler Birliği’nin 2019 yılı toplantısı 18-20 Eylül arasında İstanbul’da yapıldı. Çoğu yabancı olmak üzere üreticiler, uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 120 katılımcı toplantının önemli inceleme ayağı olarak mandıra tercih edildi. Kongrede Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Islahı Bölüm Başkanı ve Manda Birliği Proje Danışmanı Prof. Mehmet İhsan Soysal ve Saray Muhallebicisi ve Saray Mandıra işletme sahibi Mehmet Topbaş da yer aldı.

OYNAT 04:53 İstanbul, manda yetiştiricilerini ağırladı Dünya Manda Yetiştiriciler Birliği'nin 2019 yılı toplantısı İstanbul'da yapıldı. Çoğu yabancı olmak üzere üreticiler, uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 120 katılımcı çeşitli incelemelerde bulundu. Saray Mandıra Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte manda sütünün önemi ve pazarının geliştirilmesi vurgulandı.



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2013 yılında 250 dönüm arazi üzerine kurulan Saray Mandıra, manda çiftliği olarak dünyada büyüklük açısından ilk üç ürün, modernizasyon olarak ilk ikinin içinde ve Türkiye’de ise modernizasyon ve büyüklük olarak ilk sırada yer alıyor. İşletme, İtalya’dan ithal edilen 300 baş gebe manda düveleri ile faaliyete başladı.

Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Islahı Bölüm Başkanı ve Manda Birliği Proje Danışmanı Prof. Mehmet İhsan Soysal.

İthal edilen düvelerin doğumları sonrasında 70 civarındaki yerli manda ile birlikte kendi kızları ile 450 sağmal manda kapasitesine ulaşan işletme büyümeye devam ediyor. Mandırada günlük 3 ton manda sütü üretimine ilave olarak 1.6 ton inek sütü üretiminin tamamı günlük olarak imalatta kullanılıyor. Toplam hayvan mevcudu ise bin 350 olarak dikkat çekiyor. Mandalar 40 başlık aynı anda sağım yapabilme kapasitesine sahip Westfalia (GEA) marka rotary sağım ünitesi ile sağılarak, westfalia sürü yönetimi programı ile de tüm verileri kayıt altına alınıyor.

İşletmede, modern sistemde 4 adet toplam bin başlık sağmal ahır, 250 başlık doğumhane ve 200 başlık malak bölümü bulunuyor. Mandaların beslenmesi, hazırlanan rasyonlara bağlı olarak üretilen kesif yemler ile yapılıyor.

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NEDEN MANDA SÜTÜ?

-Manda sütü diğer sütlere göre daha fazla yağ içermektedir. Yağ oranı yüksek olmasına rağmen kolesterolü yok denecek kadar azdır. Vücuttaki enerji miktarını iki katına çıkarma özelliğinden dolayı tüm enerji içeceklerinin alternatifi olarak kullanılmaktadır.

-Vitamin, mineral ve protein açısından diğer sütlere göre daha zengindir. Diğer sütlere oranla yüzde 58 daha fazla kalsiyum ve yüzde 40 daha fazla protein içermektedir. Demir fosfor oranı da daha yüksektir.

-Laktoz (süt şekeri) oranı diğer sütlere göre daha düşükolduğu için laktoz alerjisi olan kişilere alternatiftir.

-Doğal antioksidan kaynağı olan E vitamini açısından zengindir. Ayrıca magnezyum, çinko ve B2 vitamini bol olduğundan kalp ve kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar.

-Manda sütünden elde edilen yoğurt antibiotik özelliğindedir.

-Manda sütünden yapılan yoğurtta yüksek oranda B12 vitamini olduğu için kırmızı et yemeyenler ve vejeteryanlar için sağlıklı bir besin alternatifidir.

-Manda sütünden yapılan mozerella peyniri çocuk gelişimine fayda sağlamaktadır.