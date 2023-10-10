12. Kalkınma Planı Meclis'e sunulacak

TÜİK, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,2'ye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.