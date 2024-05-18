1,2 milyon çiftçiye 480 milyarlık destek

Ziraat Bankası tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı Haliç Kongre Merkezi'nde dün yapıldı. Programın açılışında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2021'de tarım bankacılığı konusundaki stratejilerini "tarım ekosisteminin finansmanı" olarak belirlediklerini ifade ederek, bankanın 2020-2024 dönemindeki rakamları hakkında bilgi verdi.

4,2 TRİLYON LİRA BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

Bu dönemde bankayı yaklaşık 5 kat büyüttüklerini dile getiren Çakar, "Aktiflerimizi 943 milyar liradan 4,2 trilyon liraya, nakdi kredilerimizi 569 milyar liradan 2,1 trilyon liraya, öz kaynaklarımızı 93 milyar liradan 359 milyar liraya çıkardık" bilgisini verdi. 2020-2024 döneminde bankanın aktiflerini yaklaşık 5 katına, nakdi kredilerini 3,7 katına çıkardıkları dile getiren Çakar, çiftçilere kullandırdıkları tarım kredilerini yaklaşık 6 kat artırarak 80 milyar liradan 480 milyar liraya çıkardıklarını vurguladı.

HER 100 LİRA KREDİNİN 75’İ ZİRAAT’TEN GELDİ

Finansman sağladıkları çiftçi sayısını yüzde 82 artırarak 1,2 milyon kişiye çıkardıklarının altını çizen Çakar, “Çiftçilerimizin bugün itibarıyla kullandıkları her 100 liralık kredinin 75'ini münhasıran Ziraat Bankası vermiş bulunuyor. Yani yüzde 75 sektör payına ulaşmış durumdayız. Toplam tarım kredilerinin yüzde 91'i sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Sübvansiyonlu kredilerin faizlerinin yüzde 69'u Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor" diye konuştu. Alpaslan Çakar, bu kredilerin 110 milyar liraya ve 577 bin müşteriye denk gelen kısmının faizinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını bildirdi.

TARIM İÇİN YURT DIŞI 1,7 MİLYAR $ KAYNAK

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, tarımsal kredi portföylerinin genel yapısına bakıldığında kredilerin yüzde 70'inin işletme kredilerinden, yüzde 30'unu yatırım kredilerinden oluştuğunu söyledi. Genel Müdür Alparslan Çakar, tarımı memleket meselesi­ ve ülkenin geleceği olarak gördüklerinin altını çizerek, "Öyle ki 1,7 milyar dolarlık hacmiyle bankacılık sektörümüzün en büyük sendikasyonu olan 2024 yılı sendikasyonumuzun temasını sürdürülebilir tarım finansmanı olarak belirleyerek çıktık. Yaklaşık 50 ülkeden 70 civarında bankanın teveccühü söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

Son 21 yılın 16'sında tarım sektörü büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise genç ve kadın üreticilere hibe desteklerde pozitif ayrımcılık yaparak sektöre katılmalarını sağladıklarını ifade ederek, "Böylece tarımsal verilerimizde önemli artışlar gerçekleşti. Tarım-orman sektörümüz son 21 yılın 16’sında büyüme gösterdi" değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıl 137 milyon ton bitkisel üretimle rekor kırdıklarını aktaran Yumaklı, "69,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla, Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasına girdik. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 9,3 milyar dolarlık tarımsal ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdık. Hem ihtiyacımız olan gıdayı üretiyoruz hem de ürettiğimiz gıdanın fazlasını ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Çiftçiye 520 milyarlık kredi sübvansiyonu

Programda konuşan ve bütçeden tarım sektörü için ayrılan paya değinen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024 bütçesine bakarsanız, bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektörü yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal KİT finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak ve yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 520 milyar lira, 2024 GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,3'ü. Bu gerçekten güçlü bir destek. Ziraat Bankası üzerinden sağlanan bütün bu kredilerin gerektirdiği faizin, yani 100 liralık faizin yaklaşık yüzde 70'ini Hazine olarak biz karşılıyoruz" şeklinde konuştu.







