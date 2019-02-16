Ekonomi 13 milyar dolarlık yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

13 milyar dolarlık yatırım

Dünyada doğrudan yatırımlar düşerken Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Türkiye, sahip olduğu sağlam ekonomik temelleriyle küresel çapta ekonomisine güvenilen bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çektiğini duyurdu. Ermut, “Dünyada toplam uluslararası doğrudan yatırımların çok ciddi manada düşüş yaşadığı 2018'de, Türkiye'nin yıllık bazda gösterdiği uluslararası doğrudan yatırım performansı önemli bir başarıdır” diye konuştu.

Arda Ermut

ARALIKTA YÜZDE 38 ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan uluslararası doğrudan yatırım verilerini değerlendiren Ermut, Türkiye'nin Aralık 2018'de 1 milyar 168 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini belirterek, bu rakamın 2017'nin aynı ayına göre yüzde 38'lik artışa işaret ettiğini vurguladı. Ermut, geçen yılın toplamında da 13 milyar 163 milyon dolarlık doğrudan yatırım miktarına ulaşıldığını, böylece yıllık bazda yüzde 14'lük önemli bir artış elde edildiğini aktardı.

SERMAYE YATIRIMLARI BAŞI ÇEKTİ

Arda Ermut, 2018 yılı içerisinde toplam sermaye yatırımlarında üretim 2 milyar dolarla başı çekerken, onu sırasıyla perakende, finans ve enerji takip etti. Ermut, şu değerlendirmede bulundu: “Dünyada toplam uluslararası doğrudan yatırımların çok ciddi manada düşüş yaşadığı 2018'de Türkiye'nin yıllık bazda gösterdiği uluslararası doğrudan yatırım performansı önemli bir başarıdır. Bu başarıyla Türkiye, sahip olduğu sağlam ekonomik temelleriyle küresel çapta ekonomisine güvenilen bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yıl kapanmadan, geçtiğimiz yılın rakamını geçeceğimizi ifade etmiştik, yüzde 14 artışla bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz.”

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