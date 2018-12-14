Sunny markasını bünyesinde bulunduran Atmaca Elektronik, 2018’de başlattığı ihracat açılımıyla zirveye ulaştı. Yüzde yüz yerli sermaye ve iş gücüyle üretiminin yüzde 30’unu 78 ülkeye ihraç eden şirket, 2019’da ihracat payını yüzde 50’ye ulaştırmayı planlıyor. Şirketin başlattığı ihracatta açılım döneminin en büyük aşamasını ise Almanya’da kuracakları ofis oluşturuyor.

Adem Atmaca

78 ÜLKEYE ULAŞTI

Grup, hemen ardından Güney Amerika bölgesinin yanı sıra Fransa, İtalya ve İspanya’da kuracağı ofislerle tüm Avrupa’da yer almayı planlıyor.

Sunny, Türkiye’de birçok markaya da üretim gerçekleştiriyor. Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, fabrikalarında 13 saniyede 1 televizyon üretiklerini söyledi. Bu süreyi 8 saniyeye indirmek için de yoğun çaba sarfettiklerini belirten Atmaca, “Firmamızı Türkiye’nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumuna getirdik. Yüzde 100 yerli üretime sahip Sunny 8K UHD televizyonlarımızı çok yakında sektöre kazandıracağız” ifadelerini kullandı.