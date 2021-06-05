Ekonomi 135 milyar metreküplük yeni rezerv
TÜRKİYE EKONOMİSİ

135 milyar metreküplük yeni rezerv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı’nda tüm Türkiye’nin beklediği müjdeyi açıkladı: Sakarya Gaz sahasında 405 milyar metreküp doğalgaz bularak en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih sondaj gemisi, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi keşfetti. Erdoğan, 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016’da yapımına başlanan Filyos Limanı’nı açtı. Yıllık 25 milyon ton konteyner kapasiteli ve aynı anda 13 geminin yükünü indirip alabileceği liman, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezi olacak. Erdoğan, “Bu liman aynı zamanda 2023 hedefimizde ülkemizi ilk 10 ekonomiye çıkarmanın önemli altyapılarından biridir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​135 milyar metreküplük yeni rezerv
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Karadeniz’deki toplam gaz keşfimizin 540 milyar metreküpe ulaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi.

KİRALAMA USULÜ GERİDE KALDI

  • Erdoğan, şunları kaydetti: “Karadeniz’de çalışmalara başlayan Fatih sondaj gemimiz... Geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu sonuç dünyada 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Biz, yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama şimdi artık kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz ve artık bütün bunları yaparken ‘Acaba kim ne der?’ yok, ‘Biz ne deriz?’ var. Karar bizim.”

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YENİ MÜJDELİ HABERLER YOLDA

Türkiye’nin hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun arayışlarının nihayet yüz güldüren bir neticeye ulaşması olarak gördükleri bu keşfin, yeni müjdelerin öncüsü olması dileğini her fırsatta ifade ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz, 540 milyar metreküpe ulaştı. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni aranma ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok yola devam, inşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz.”

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KARAYA ÜÇ ETAPTA ÇIKARILACAK

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı kurulacak Kanuni sondaj gemisinin, Fatih’in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacağını belirtti. Millete söz verdikleri gibi Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için gece gündüz çalışıldığına işaret eden Erdoğan, “Filyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız.” şeklinde konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama, deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama, karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

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Zonguldak’ın çehresi değişti

6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açıldı. Terakki Mahallesi’nde yapımı 1,5 yıl süren ve kentin çehresini değiştiren cami, yaklaşık 22 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine inşa edildi.

Birliğimizi bozamazlar

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii’nin açılışını yaptı. Çağlar değişse de Türk milletine karşı duyulan husumetin hiç değişmediğini aktaran Erdoğan, “Şehadetleri dinin temeli olan ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar, milletimizin birliğine, beraberliğine saldırmaya başladılar. Bunun için cem olduğumuz, yani kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar” diye konuştu.

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İstiklal Marşı’ndaki “Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli/ Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” dizelerini anımsatan Erdoğan, “Peygamber Efendimizin yaptığı gibi, Allah’ın rızası dışında hiçbir ölçü tanımadan kendimiz ve tüm milletimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğrusunu isteyerek, birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek, aşımıza, işimize ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur” dedi.

Erdoğan, camilerin, bin yıldır olduğu gibi bugün de bu mücadelenin manevi kaleleri ve en güçlü dayanışma merkezleri olarak milletin hizmetinde olmayı sürdüreceğini belirtti.

Yılda 25 milyon ton kapasite

  • Açılışını yaptığı Filyos Limanı’nın mazisinin 150 yıl önceye, Sultan Abdülhamid’e dayandığını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: Mendereği ile limanıyla ve burası aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç, alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Bu liman aynı zamanda 2023 hedeflerimiz arasında yer alan ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin de önemli altyapılarından biridir.
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