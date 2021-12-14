Dolar güne kaç liradan başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 14,0550 liradan, avro 15,8800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,0530 liradan alınan dolar 14,0550 liradan satılıyor. 15,8780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,0380 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8460 lira olmuştu.
FOTOĞRAF 14
Gençlere iş fırsatı yaratan, part-time çalışmada sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi haklar önemli ölçüde güvenceye alınıyor. Üniversiteli gençlerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye giriyor. Türkiye'de resmi kayıtlara göre kısmi çalışanların sayısı 200 bini geçiyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanakları oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de yeni yıldan itibaren yaşama geçirilecek.
Yeni yıldan önce Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeyle bu kapsamda çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'nda açıkça belirtilecek. Part-time çalışanlar eksik günlerini isteğe bağlı olarak öderken, hem kamu hem de özel sektörde projelerde iş bulmaları kolaylaşacak.<br><br>
EMEKLİLİK PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK<br><br>Tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen çalışanlar için gelir vergisi istisnası da gündemde. Kısmi zamanlı çalışmaya geçilenden arta kalan bakiye gün sayısı kadar emeklilik primlerini devletin ödemesi öngörülüyor. Kısmi süreli çalışanlar emeklilik primini iki yolla 30 güne tamamlayabilir.
İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek ya da borçlanma yapılabilir. İsteğe bağlı sigorta ile eksik prim günlerini 30 güne tamamlayanlar, işsizlik maaşından yararlanmak amacıyla isterlerse işsizlik sigortası için de prim yatırabilirler. Bu durumda, kendi belirledikleri günlük kazancın yüzde 3'ü üzerinden prim yatırmaları gerekiyor.<br><br>
Sabah'taki haberde yasada 'kısmi süreli çalışma\" olarak nitelendirilen part-time çalışmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:<br><br>1-Part-time çalışmada ücretler nasıl hesaplanıyor, yasal koruma var mı?<br><br>İş Kanunu'na göre tam süreli sözleşmede haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Kısmi süreli sözleşme de haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor. Sigorta bildirimleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi sonucunda oluşan prim günleri esas alınarak yatırılır. Hesaplama her bir 7.5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilerek gün kesirleri tam gün alınarak gerçekleştiriliyor. Bu ayın sonunda yapılacak düzenlemeyle çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerine ayrıntılar kanunda açık şekilde ortaya konulacak.
2-Part-time çalışanlar eksik günlerin primini tamamlayabilir mi?<br><br>Emeklilik için eksik prim gününü 30 güne tamamlamak çalışanın tercihine bırakılmış durumda. İsteğe bağlı ya da borçlanma yoluyla eksik prim günlerinin tamamlanması mümkün. İsteğe bağlı sigorta ve borçlanmada günlük asgari ücret ile bunun 7.5 katına kadar prim ödeme imkanı bulunuyor. Ayda 12 gün prim yatıran isteğe bağlı sigorta ile kalan 18 günün primini ödeyebilir. İsteyen eksik günlerini emekliliğe yakın bir tarihte borçlanabilir.
3-Kısmi süreli çalışanın saat ücreti tam süreli çalışana göre farklı mıdır?<br><br>Part-time çalışanlar ücret ve paraya ilişkin menfaatlerde tam süreli çalışanlarla farklı işleme tabi tutulamaz. Tam süreli çalışanlara göre çalışılan süreye orantılı olarak ödeme yapılması gerekiyor. Örneğin ayda 30 gün çalışan işçiye net 3 bin lira üzerinden günde 100 lira veriliyor, on gün çalışana da günlük 100 lira ödenmesi gerekiyor.
4- Sigorta yapılması zorunlu mu?<br><br>Kısmi süreli çalışanların da sigortalarının yapılması zorunluluğu bulunuyor. Sözleşmesi aylık ücret üzerinden yapıldıysa haftalık çalışma süresi dikkate alınmadan 30 günlük sigortalı bildirilir. Bu durumda ödenecek ücret de brüt asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme saat ücreti üzerinden gerçekleştiyse bir ayda çalışılan süreler toplanır ve günlük 7.5 saat olan çalışma süresine bölünür. Hesaplanan gün sayısı üzerinden prim yatırılır. Bu hesaplamada 7.5 saatten az olan küsuratlar da 1 gün kabul ediliyor.
5- Kısmi süreli çalışmada genel sağlık sigortası primi ödemesi nasıl yapılıyor?<br><br>Bir ay içinde yirmi günden az çalışanın eksik güne ait sağlık sigortası primini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunuyor. Anne, baba, eş üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişilerin eksik günlerin sağlık primini yatırması gerekmiyor. Gelir testi ile ödeme gücü olmadığı belirlenenlerin prim yatırması gerekmiyor.
6- Bu kapsamda çalışıp işsiz kalanlar işsizlik maaşı alabilir mi?<br><br>İsteğe bağlı sigorta ile eksik prim günlerini tamamlayanlar işsizlik sigortası primi de yatırabilir. Bu durumda işsizlik maaşından yararlanılabilir.
7- Yıllık izin uygulaması tam gün çalışanlara göre farklı mı?<br><br>Part-time çalışanların yıllık izni çalıştığı süreye göre belirleniyor. Ayda 10 gün çalışan bir yıllık sürenin sonunda 5 gün izin hakkı elde eder. Yasal düzenleme ile yıllık ücretli izni hak etme süresi de çalışan lehine düzenlenecek.
8- Kıdem tazminatı konusunda nasıl bir düzenleme yapılacak?<br><br>İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor. Yıllık ücretli izne hak kazanmak için de aynı şekilde bir yıl çalışma koşulu aranıyor. Kıdem tazminatı ödenmesi konusunda kısmı süreli çalışanlar lehine esneklik sağlanacak.
9- Çalışma mevzuatında yeni iş modellerine göre güncelleme söz konusu olacak mı?<br><br>Türkiye, salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan \"kısmi süreli, evden, uzaktan, vardiyalı\" çalışmanın ardından yeni nesil iş modelleri tanıştı. Bu iş modelleri de çalışma mevzuatına uyum sağlayacak şekilde revize ediliyor. Çalışanların hakları yasal olarak korumaya alınacak. Ücret ve çalışma koşulları net şekilde ortaya konulacak. Uzaktan çalışma modellerinde internet bağlantısı olan bir bilgisayar, yazıcı, cep telefonu verilmesi gibi tüm ayrıntılar sözleşmelerle netleştirilecek. Roller tanımlanacak, sorumluluklar net şekilde ortaya konulacak.
10- Gençler kamu kurumlarında kısmi süreli çalışabilir mi?<br><br>Salgınla mücadele sürecinde uzaktan, kısmi çalışmanın yaygınlaştığı kamu kurum ve kuruluşlarında da yeni istihdam modellerine ilişkin çalışma yapılıyor. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi, yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek. Kamuda esnek çalışma yöntemleri uygulanırken, mali, sosyal hak, yardımlar gibi özlük haklar ise saklı kalacak.
Çalışanlara kıdem tazminatı hakkı geliyor
Milyonlarca gence iş fırsatı oluşturan, part-time çalışmada sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi haklar güvenceye alınacak. Bu yasal düzenlemeyle üniversiteli gençlerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye giriyor. İşte gençler için önemli bir imkan olacak güvence adımlarıyla ilgili detaylar...
FOTOĞRAF 13
Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamları ile altın üzerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed toplantısında olacağı bilinirken 14 aralık 2021 bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Anlık ve canlı altın takibi yapabilmek mümkün. Peki 14 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 794,66<br>SATIŞ(TL) 794,82
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.271,00<br>SATIŞ(TL) 1.307,00
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.542,00<br>SATIŞ(TL) 2.624,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.082,00<br>SATIŞ(TL) 5.209,00
ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 11 AYDA YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI<br><br>Gram altın fiyatları yeni haftada 795 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 795 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağladı.
Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi.<br><br>Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 315 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 65 kazandırdı.<br><br>Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 110 dolar olarak dikkat çekiyor.
ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI FED'DE OLACAK<br><br>ABD enflasyonunun 6,8 olarak açıklanmasının ardından piyasalar gözünü 14-15 Aralık'ta yapılacak Fed toplantısına çevirdi. Altın fiyatlarında belirleyici olacak faiz kararı merakla beklenirken Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.
Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 1760 dolara kadar çekildi.<br><br>Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.<br><br>ABD'nin tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?<br><br>Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.<br><br>Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TEKNİK GÖRÜNÜM<br><br>Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
Altına yatırım yapacaklar dikkat: Gram altın psikolojik sınırda
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine 'Altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi?' sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Aralık altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar...
FOTOĞRAF 13
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in \"Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var\" şeklindeki sözleri, milyonlarca emekliyi sevindirdi.
Memurlar ve sağlık çalışanlarının ardından emeklilere de ek zam hazırlığının yapılması sevinç yarattı. Detayları da merak konusu oldu.
İLAVETEN YAPILACAK<br><br>Ocak'ta hem SSK ve Bağ- Kur emeklileri hem de memur emeklileri zam alacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve enflasyon farkından yararlanacak.
Bakan Bilgin'in müjdesini verdiği düzeltme ise bunlara ilaveten yapılacak.
Bakan Bilgin'in müjdesini verdiği düzeltme ise bunlara ilaveten yapılacak.
Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek.
Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik zam oranının yükseltilmesi de bir seçenek.
EN AZ 2.000 TL<br><br>SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de 2 formül öne çıkıyor. İlk formül, taban emekli aylığının artırılması.
Önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın yeniden yükseltilmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının 2 bin lira ya da daha yüksek bir tutara çıkarılabileceği konuşuluyor.<br>
Hatta Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), taban emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor.<br>
SEYYANEN ZAM OLUR MU?<br><br>SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam beklentisi de bulunuyor. Seyyanen zam ve taban aylıkta artış formüllerinin ikisinin birden hayata geçirilebileceği de konuşuluyor.
Emekliye en az 2000 TL: Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi
Emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak zammı için en az 2000 TL gündemde! Gelirlere düzeltme emeklilerin yüzünü güldürürken, detayları merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek zam formülleri masada. İlave olarak yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündemde. İşte emeklinin yeni maaşları...