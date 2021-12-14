Dolar güne kaç liradan başladı?

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TEKNİK GÖRÜNÜM<br><br>Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?<br><br>Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.<br><br>Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 1760 dolara kadar çekildi.<br><br>Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.<br><br>ABD'nin tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamları ile altın üzerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed toplantısında olacağı bilinirken 14 aralık 2021 bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Anlık ve canlı altın takibi yapabilmek mümkün. Peki 14 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...

Altına yatırım yapacaklar dikkat: Gram altın psikolojik sınırda

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine 'Altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi?' sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Aralık altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar...