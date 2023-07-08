14 bin TL izdihamı

KDV, Şans Oyunları, Banka ve Sigorta Muameleleri vergileri (BSMV) ile bazı harçların oranları yeniden belirlendi.Söz konusu düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurt dışından alınan cep telefonlarının kayıt harcının 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltilmesi sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Dün gece yarısı itibarıyla başlayan yeni tarifesi öncesinde 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarında saatlerle yarıştı. Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi bekleme salonları adeta insan akınına uğradı.





KDV ORANLARI YÜKSELTİLDİ

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla KDV yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi ve yeme-içme sektöründeki KDV yüzde 10 olacak. Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, sigara ve alkolde KDV yüzde 20 olarak belirlendi. KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.





GIDADA DEĞİŞMEDİ

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.





SÜRÜCÜ BELGESİ HARİÇ

Pasaport, noter ve vize harçları da yüzde 50 oranında artırıldı. Yüzde 50'lik artış çalışma izni, ipotek, dava, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçlarını da kapsıyor. Trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçlarında ise değişiklik olmayacak.

ŞANS OYUNLARINA ZAM

Şans Oyunları Vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.





BSMV oranı YÜZDE 15’E çıktı

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 10 yerine yüzde 15 olarak uygulanacak. Böylece faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden alınan vergi yüzde 50 artacak.





170 milyar TL gelir beklentisi

Kurumlar vergisinde yapılan artışın 100 milyar TL, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kararının ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri oluşturacağı tahmin ediliyor. KDV artışının etkisinin ise 30 milyar TL olacağı hesaplanıyor.



