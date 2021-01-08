Ekonomi 14 ilaç daha geri ödeme listesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

14 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.

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