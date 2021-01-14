Ekonomi Borsada yükseliş devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

14 Ocak BIST 100 endeksi güne başlangıç rakamları

Borsada yükseliş devam ediyor

Peş peşe görülen rekor seviyelerin ardından gözlerin çevrildiği Borsa İstanbul'da yeni gün başlangıç rakamları belli oldu. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,83 puan ve yüzde 0,50 artışla 1.567,11 puana çıktı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile ulaştırma oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kazancıyla 1.559,28 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.567,88 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu, ancak ABD'de bugün açıklanacak teşvik paketine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmalarının, risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde konut satışları ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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