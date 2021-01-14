Dolar kaç lira oldu?

Dolar, ABD tahvillerinin yükselişiyle yükseldiği 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesinin etkisiyle 7.40 lira düzeyine çekildi.
14 OCAK DÖVİZ KURLARI: DOLAR KAÇ LİRA OLDU?İstanbul serbest piyasada dolar 7,4070 liradan, avro 9,0160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4050 liradan alınan dolar, 7,4070 liradan satılıyor. 9,0140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4170 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0210 lira olmuştu.