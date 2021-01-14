14 Ocak dolar kuru: Dolar kaç lira oldu? Dolar kaç lira oldu? ABD tahvillerinin gerilemesiyle düşüşe geçen doların fiyatında 14 Ocak başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar son yaşanan düşüşler sonrası doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü araştırırken, dolar ve euroda yeni gün başlangıç rakamları şöyle..

Haber Merkezi 14 Ocak 2021, 09:41 Son Güncelleme: 14 Ocak 2021, 09:43 Yeni Şafak