Ekonomi Dolar kaç lira oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

14 Ocak dolar kuru: Dolar kaç lira oldu?

Dolar kaç lira oldu?

ABD tahvillerinin gerilemesiyle düşüşe geçen doların fiyatında 14 Ocak başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar son yaşanan düşüşler sonrası doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü araştırırken, dolar ve euroda yeni gün başlangıç rakamları şöyle..

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Ocak 2020 döviz fiyatları
14 Ocak 2020 döviz fiyatları

Dolar, ABD tahvillerinin yükselişiyle yükseldiği 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesinin etkisiyle 7.40 lira düzeyine çekildi.

14 OCAK DÖVİZ KURLARI: DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4070 liradan, avro 9,0160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4050 liradan alınan dolar, 7,4070 liradan satılıyor. 9,0140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4170 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0210 lira olmuştu.

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EKONOMİ
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