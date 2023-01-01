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Ekonomi
140 bin personelle sözleşmeliye devam
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis’te bugün görüşülmeye başlanıyor. Düzenleme ile 458 bin 615 sözleşmeli personel kadroya geçecek. 140 bin çalışanın statüsünde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.
Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis’te bugün görüşülmeye başlanıyor.

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis’te bugün görüşülmeye başlanıyor.

Kamuda çalışan sözleşmelileri kadroya alacak düzenlemenin Meclis Genel Kurul ayağı bugün başlıyor. Düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde soruları yanıtlayan teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, sözleşmeli personel düzenlemesinin dışında kalan 140 bin civarında personel bulunduğunu söyledi. Etyemez, "590 bin sözleşmeli personel gözüküyor, bunun 458 bin 615'i kadroya geçme hakkı kazanacak" dedi. Halil Etyemez, KİT personelleri, PTT'de çalışan sözleşmeli personellerin yanı sıra proje bazlı istihdam edilen dahil 140 bin civarında kişinin statüsünde bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN ÖZLÜK HAKLARI

Taşeron firmada sözleşmeli çalışanların işçi statüsünde olduğu için kadroya geçirilecek personel kapsamına alınmadığını ifade eden Etyemez, "Ücretli öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin de yine geçen süreleri emekliliğine yansıyor. Sadece kadroya derece olarak yansımıyor, özlük haklarını alıyor" bilgisini de paylaştı.

FİGÜRANLAR KAPSAM DIŞINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel İşleri Başkanı Erdal Aydın ise teklifle bütün sanatçıların kadroya geçtiğini ifade etti. Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanı Şahin Yiğit, figüranların durumu için "Figüranlar ayın ya da haftanın belli günleri çalışmakta ve günlük olarak ücretlendirildiği için kapsama alınamadılar" dedi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de "İhtiyaç hâlinde vekil imam-hatip görevlendirmesi sistemimiz devam edecektir. Çünkü kamunun ve milletimizin ihtiyacı olan bir husustur” diye konuştu.


#Sözleşmeli Personel
#Kamu
#Halil Etyemez
2 saat önce
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140 bin personelle sözleşmeliye devam
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