140 bin personelle sözleşmeliye devam

Kamuda çalışan sözleşmelileri kadroya alacak düzenlemenin Meclis Genel Kurul ayağı bugün başlıyor. Düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde soruları yanıtlayan teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, sözleşmeli personel düzenlemesinin dışında kalan 140 bin civarında personel bulunduğunu söyledi. Etyemez, "590 bin sözleşmeli personel gözüküyor, bunun 458 bin 615'i kadroya geçme hakkı kazanacak" dedi. Halil Etyemez, KİT personelleri, PTT'de çalışan sözleşmeli personellerin yanı sıra proje bazlı istihdam edilen dahil 140 bin civarında kişinin statüsünde bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Taşeron firmada sözleşmeli çalışanların işçi statüsünde olduğu için kadroya geçirilecek personel kapsamına alınmadığını ifade eden Etyemez, "Ücretli öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin de yine geçen süreleri emekliliğine yansıyor. Sadece kadroya derece olarak yansımıyor, özlük haklarını alıyor" bilgisini de paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel İşleri Başkanı Erdal Aydın ise teklifle bütün sanatçıların kadroya geçtiğini ifade etti. Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanı Şahin Yiğit, figüranların durumu için "Figüranlar ayın ya da haftanın belli günleri çalışmakta ve günlük olarak ücretlendirildiği için kapsama alınamadılar" dedi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de "İhtiyaç hâlinde vekil imam-hatip görevlendirmesi sistemimiz devam edecektir. Çünkü kamunun ve milletimizin ihtiyacı olan bir husustur” diye konuştu.