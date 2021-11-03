Ekonomi 15 bin atım garantili milli tüfek jandarmaya teslim edildi
SAVUNMA SANAYİ

15 bin atım garantili milli tüfek jandarmaya teslim edildi

KaleKalıp, KCR556 Piyade Tüfeği'ni, "Türkiye’nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

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Haber Merkezi AA
15 bin atım garantili milli tüfek jandarmaya teslim edildi
KCR556 Piyade Tüfeği, modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlandı.

KaleKalıp tarafından üretilen piyade tüfekleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli olan KaleKalıp ürünü KCR556 Piyade Tüfeği, modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlandı.

Yaklaşık 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapan piyade tüfeğinin şarjör hariç ağırlığı 2 kilo 630 gram seviyesinde bulunuyor. Tüfekler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. KCR556, "Türkiye'nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KaleKalıp Genel Müdürü Selim Erol, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de açıkladığı üzere KCR piyade tüfeklerinin kullanımı başladı. Yerli ve milli üretimle ülkemiz savunma sanayisi sektörünün gelişimine katkı sunmaktan dolayı gururluyuz. Ar-Ge ve üretim süreçlerinde ülkemiz mühendislerinin emekleriyle tasarlanan ve yüzde 100 yerli bir ürün olan KCR556 Piyade Tüfeği'nin gerek teknolojisi gerek kullanım kolaylığı gerekse yüksek güvenilirliği açılarından güvenlik güçlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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