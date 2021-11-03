Ekonomi Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan iki ürün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan iki ürün

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere bakıldığında tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48,26 ile kadın hırkası, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,68 ile limonda görüldü.

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Haber Merkezi AA
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan iki ürün
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kadın hırkasındaki fiyat artışını yüzde 44,18 ile erkek montu, yüzde 41,54 ile erkek kazağı izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 39,98 ile çocuk kazağı, yüzde 39,80 ile erkek kabanı, yüzde 36,99 ile sivri biber yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,68 ile limonda oldu. Bunu yüzde 25,25 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,96 ile elma, yüzde 7,43 ile havuç, yüzde 6,14 ile kuru soğan takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hırka (Kadın için) 48,26
Erkek Mont 44,18
Kazak (Erkek için) 41,54
Kazak (Çocuk için) 39,98
Kaban (Erkek için) 39,80
Sivri Biber 36,99
Kaban Anorak (Çocuk için) 35,91
Domates 32,25
Kömür Ücreti 28,69
Sweatshirt (Erkek için) 23,52
Sweatshirt (Kadın için) 21,85
Soba 19,32
LPG (Araba Tüpü Dolum) ücreti 19,27
Patates 14,29
Tüp Gaz Ücreti 12,13
Makarna 9,84
Motorin 6,63
Sigaralar 6,38
Bulgur 6,18
Toz Şeker 5,56

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Limon -34,68
Yurt içi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar -25,25
Elma -11,96
Havuç -7,43
Kuru Soğan -6,14
Muz -5,97
Taze Fasulye -4,42
Şehirler arası Otobüs Ücreti -3,38
Armut -2,49
Tıraş Malzemeleri -2,44
Sarımsak -2,44
Plastik Mutfak Eşyaları -2,38
Pil -2,07
Balık -0,87
Tulum Peyniri -0,64
Elektrikli Süpürge -0,62
Krem Peynir -0,59
Tereyağı (Kahvaltılık) -0,41
Kuzu Eti -0,16
Sucuk -0,07

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