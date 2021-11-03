Ekonomi Konutta yüksek kiraları indirecek adım Türkiyede uygulanabilir mi?
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Konutta yüksek kiraları indirecek adım: Türkiye'de uygulanabilir mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışları sonrası azalan üretim, satılık ve kiralık konutta fiyatlara rekor artış olarak yansıyor. Türkiye ile beraber çok sayıda ülkede konut tarafında ortaya çıkan tabloya yönelik dikkat çeken adımlar da gündeme geliyor. Bunlardan biri ise geçtiğimiz günlerde Brüksel'de atıldı. Şehirde yüksek kira fiyatlarına karşı referans fiyat uygulamasına geçildi. Referans fiyatın üzerine çıkılması halinde ise kiracılar indirim için komisyona başvurarak makul bir oran için müzakere edebilecek. Peki benzer bir uygulama İstanbul gibi fiyatların aşırı arttığı illerde de uygulanabilir mi? Uzmanlar 1955 yılında çıkarılan bir düzenlemeye dikkat çekerek benzer bir uygulamanın Türkiye için de ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

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Kenan Biter Yeni Şafak
​Konutta fahiş kiralara karşı referans fiyat: Türkiyede uygulanabilir mi?
Konutta koronavirüs sonrası ortaya çıkan yüksek kiralara karşı Brüksel'de referans fiyat uygulamasına geçildi.

Pandemi döneminde maliyetlerdeki artışla birlikte konut üretiminde yaşanan yavaşlama sonrası stoklar azalınca fiyatlar da tavan yaptı. Hem satılık hem de kiralık tarafta kimi ilçelerde artış oranı son bir yıl içerisinde iki katın üzerine çıktı.

Yükselen fiyatlardan sitem eden çok sayıda vatandaş ya daha uygun fiyatlı semtlere taşınmak zorunda kaldı ya da bütçeden fedakarlık ederek fahiş fiyatlı kiralara razı oldu.

Tabi konut tarafında yaşanan bu yükseliş sadece Türkiye'ye özgü değil.

Başta Avrupa ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkede pandemi sonrası konut tarafında ortaya çıkan artışlar kiracıların ve ev alacakların kesesini zorluyor.

İRAN'DAN UCUZ KONUT HAMLESİ

Konut fiyatlarının en çok artış yaptığı ülkelerin başında yer alan İran’da devlet piyasaya müdahale etmeye hazırlanıyor. Hükümet konut fiyatlarını düşürmek için piyasaya doğrudan müdahale kararı alarak, seri üretim amacı ile Çinli firmalar ile anlaşma yaptı. İran’ın çeşitli kentlerinde kısa sürede binlerce ucuz konutun devlet adına yapılması hedefleniyor.

İran'da hükümet Çinli firmalara binlerce ucuz konut yaptıracak.
İran'da hükümet Çinli firmalara binlerce ucuz konut yaptıracak.

Kirada zam oranı belli oldu: Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak
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Kirada zam oranı belli oldu: Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak

PARİS'TE M2 FİYATLARI 10 BİN AVROYU AŞTI

Koronavirüs nedeniyle neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde konut fiyatları ve kiralar hızla artarken, salgın, toplumsal eşitlik ve finansal istikrara ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Avrupa'nın birçok kentinde aileler, yüksek fiyatlar nedeniyle ev sahibi olmayı "imkansız" buluyor.

Örneğin Fransa'nın başkenti Paris'te konut metrekare fiyatları için telaffuz edilen rakam 10 bin avronun üzerinde seyrediyor.

SAN FRANCİSCO'DA 3,5 MİLYON KONUTA İHTİYAÇ VAR

Konutta benzer bir tablo ABD'de de yaşanıyor. San Francisco Kiracılar Birliği, 2011 yılında 1900 dolar olan şehir merkezinde iki odalı bir evin kirasının bu yıl 5000 doların üzerinde olduğunu ancak kişi başına milli gelirin benzer bir artış göstermediğine dikkat çekiyor.Araştırma kuruluşu McKinsey Global Institute'un şehirdeki konut krizinin çözümü için 3,5 milyon yeni ev yapılması gerektiğini öngörüyor.

San Francisco'da iki odalı bir evin kirasının bu yıl 5000 doların üzerine çıktı.
San Francisco'da iki odalı bir evin kirasının bu yıl 5000 doların üzerine çıktı.

Öte yandan kimi ülkeler ise yaşanan fahiş artışlara karşı yasal limitler ile vatandaşı korumaya çalışıyor. Bu yönde son adım atan ülke ise Belçika oldu.

BELÇİKA'DA YÜKSEK KONUT KİRALARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Belçika'nın başkenti Brüksel'de aşırı yüksek konut kiralarıyla mücadele amacıyla yeni bir komisyon kurulmasına karar verildi. Brüksel Bölge Parlamentosu, kira komisyonu kurulmasına yönelik yasal düzenlemeyi onayladı. Buna göre, Brüksel kira komisyonu 2022 yılında faaliyete geçecek. Brüksel'deki konutların güncel referans kiralarını belirlemek üzere çalışma yapılacak.

Brüksel'de yüksek fiyatlara karşı referans fiyat uygulamasına geçiliyor.
Brüksel'de yüksek fiyatlara karşı referans fiyat uygulamasına geçiliyor.

REFERANS FİYAT İLE KİRALARA MÜDAHALE EDİLECEK

Çalışma konutların tipi, boyutu, oda sayısı, balkonu ve terası gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulunduracak. Bir konutun mevcut kirası referans fiyatın yüzde 20'sinden daha fazla olduğunda "aşırı yüksek" kabul edilecek. Söz konusu evi kiralayanlar komisyona başvurabilecek. Kiracı ve ev sahiplerinden oluşacak komisyon daha makul bir kira müzakere edecek.

İstanbul'da kirada en ucuz ilçeler: Fiyatlar bin 200 TL'den başlıyor
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Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor.
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İstanbul’da son bir yıl içerisinde 50 mahallede kira fiyatları yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
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Ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış ise yüzde 290’la Sarıyer’in Rumeli Hisarı mahallesinde gözlemlendi.
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Rumeli Hisarı’nı yüzde 238’le Beşiktaş’ın Vişnezade, yüzde 218’le Sarıyer’in Reşitpaşa, yüzde 171’le Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150’yle Kadıköy’ün Fikirtepe mahallesi takip etti.
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yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler..
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Beşiktaş Ortalama 100 m2: 4.100 TL
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Sarıyer Ortalama 100 m2: 6000 TL
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Beyoğlu Ortalama 100 m2: 3.600 TL
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Bakırköy Ortalama 100 m2: 3.900 TL
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Kadıköy Ortalama 100 m2: 3.550 TL
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Adalar Ortalama 100 m2: 3.300 TL
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Şişli Ortalama 100 m2: 3.200 TL
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Fatih Ortalama 100 m2: 2.650 TL
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Zeytinburnu Ortalama 100 m2: 2.650 TL
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Üsküdar Ortalama 100 m2: 2.350 TL
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Eyüpsultan Ortalama 100 m2: 2.850 TL
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Ataşehir Ortalama 100 m2: 2.560 TL
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Kağıthane Ortalama 100 m2: 2.400 TL
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Maltepe Ortalama 100 m2: 2.260 TL
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Beykoz Ortalama 100 m2: 2.000 TL
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Küçükçekmece Ortalama 100 m2: 3.000 TL
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Bahçelievler Ortalama 100 m2: 2.105 TL
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Güngören Ortalama 100 m2: 2.100 TL
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Bayrampaşa Ortalama 100 m2: 2.200 TL
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Şile Ortalama 100 m2: 2.150 TL
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Ümraniye Ortalama 100 m2: 2.000 TL
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Başakşehir Ortalama 100 m2: 2.850 TL
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Kartal Ortalama 100 m2: 1.750 TL
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Bağcılar Ortalama 100 m2: 1.950 TL
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Avcılar Ortalama 100 m2: 2.200 TL
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Esenler Ortalama 100 m2: 1.850 TL
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Büyükçekmece Ortalama 100 m2: 1.900 TL
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Beylikdüzü Ortalama 100 m2: 2.250 TL
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Gaziosmanpaşa Ortalama 100 m2: 1.980 TL
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Tuzla Ortalama 100 m2: 1.700 TL
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Pendik Ortalama 100 m2: 1.500 TL
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Çekmeköy Ortalama 100 m2: 1.750 TL
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Esenyurt Ortalama 100 m2: 1.850 TL
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Sancaktepe Ortalama 100 m2: 1.350 TL
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Silivri Ortalama 100 m2: 1.300 TL
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Sultangazi Ortalama 100 m2: 1.600 TL
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Sultanbeyli Ortalama 100 m2: 1.200 TL
İstanbul'da kirada en ucuz ilçeler: Fiyatlar bin 200 TL'den başlıyor
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle taşınmaların başlaması ve kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını da artırıyor. İstanbul'da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL'lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Bazı ilçelerde ise kiralık konut sıkıntısı çekiliyor. yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler..

'1955 YILINDA ÇIKARILAN KANUNLA YASAK GETİRİLMİŞTİ'

Brüksel'de yüksek konut kiralarına karşı uygulanacak referans fiyatının İstanbul gibi fiyatların fahiş şekilde arttığı illerde de uygulanıp uygulamayacağına ilişkin yenisafak.com'a konuşan Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, ''Konut ve işyeri kira bedellerine üst sınır getirilmesi esasında bir ekonomi politikası meselesidir. Hukuken bu yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Ki, Ülkemizde bunun örneği de geçmişte yaşanmıştır. 1955’te çıkarılan bir Kanunla, fiyat istikrarını sağlamak maksadıyla Ülkedeki konut ve işyeri kira bedelleri dondurulmuş, artış yapılması yasaklanmış ve yeni kiralamalarda ise kira bedellerinin belirlenmesi işi Belediyelere bırakılmıştır. Bu düzen, 1963’te bu Kanun maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilene kadar devam etmiştir. O günün koşullarında bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve dönemin Hükümeti bu yönde bir politik tercihte bulunarak Kanun yoluyla bu müdahaleyi yapmıştır. Yakın zamandan da benzer bir örnek verebiliriz. 2018’de alınan bir Cumhurbaşkanı Kararıyla, kira sözleşmelerinde kira bedelinin yabancı para birimiyle belirlenmesi yasaklanmıştı. Kira sözleşmelerine doğrudan müdahale eden bu kural hâlen yürürlükte.'' dedi.

'ZİNCİRLEME OLARAK ETKİSİ OLACAK'

Fiyat istikrarı ve enflasyon bakımından kira bedellerindeki artışın etkisinin bilinen bir gerçek olduğunu ancak, kira bedellerine sınırlama koymanın hukuken mümkün olsa da bugünün serbest piyasa esaslı ekonomisinde böyle bir karar almanın zincirleme olarak başka yansımaları olacağına da dikkat çeken Yeniocak, ''Örneğin, Ülkenin lokomotif sektörü olarak öne çıkarılan inşaat sektörünü, taşınmaz alım satımını doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple, hukuken mümkün olsa da bugün böyle bir karar alınabileceğini şahsen zannetmiyorum.'' diye konuştu.

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'BENZER SİSTEM TÜRKİYE İÇİN DE İHTİYAÇ'

Yakın zamanda bu konuda Brüksel’de bir gelişme yaşandığını ve kiraların hızla artmasını durdurmak, bölgelere göre referans kira bedelleri oluşturup bu bedellerin %20’den fazla aşıldığı durumlarda bir şikâyet mercii olması amacıyla Şubat 2021’de bir komisyon kurulmasının teklif edildiğini de kaydeden Yeniocak sözlerini şu şekilde sürdürdü;

''Parlamento, bu teklifi onayladı. Kurulacak komisyon, kiracı ile ev sahibi arasında bir arabuluculuk mercii olarak görev yapacak. Aslında, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde barınma maliyetinin çok yükselmiş olmasına müdahale amacıyla konutlar, belirli bölge ve teknik standartlara göre ayrıştırılmakta. Bu ayırımda özellikle, alt gelir grubunun yaşadığı konutlar için referans kira bedelleri belirlenip ilan edilmektedir. Ev sahiplerinin, bu referans bedellerin, bazı ülkelerde %10 bazı ülkelerde ise en fazla %20 fazlasına kadar kira talep edebilmelerine izin verilerek kira bedellerinin başlangıçta yüksek belirlenmesinin önüne geçen bir sistem uygulanmaktadır. Benzer bir sistemin Türkiye için de bir ihtiyaç olduğu açık…''

​İstanbul'da kiraların uçuşa geçtiği beş ilçe: Neredeyse iki katına çıktı
FOTOĞRAF 25
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Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan 'sahibindex Konut Piyasası Görünümü' raporu açıklandı.
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İstanbul ilçelerinde yaşanan kira artışını mercek altına alan rapora göre, son bir yılda kiraların en fazla arttı ilçeler şöyle;
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Beykoz - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 92,6
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Sarıyer - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 89
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Tuzla - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 86,8
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Maltepe - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde ​84,5
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Ataşehir - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde ​80,9
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​Yapılan aynı araştırmaya göre İstanbul'un en düşük kira artış oranın olduğu ilçeler;
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Bayrampaşa - Kira artış oranı yüzde 27,6
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Eyüpsultan - Kira artış oranı yüzde 33,3
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Esenler - Kira artış oranı yüzde 33,7
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​Güngören - Kira artış oranı yüzde 38,9
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Konutların kira ücretinde en yüksek rakam ise Sarıyer'de, en düşük ise Sultanbeyli'de görüldü.
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Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller şöyle;
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Muğla - konut metrekare artış oranı yüzde 66
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Aydın - konut metrekare artış oranı yüzde 65,5
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Şanlıurfa - konut metrekare artış oranı yüzde 54,6
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Mersin - konut metrekare artış oranı 52,9
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Balıkesir - konut metrekare artış oranı yüzde 51,6
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Satılık konut metrekare fiyatlarında en düşük artış hızı olan iller;
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Malatya - yüzde 32,4
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Manisa - yüzde 31,6
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Kayseri - yüzde 31,4
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Van- yüzde 31,2
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Kocaeli - yüzde 30
​İstanbul'da kiraların uçuşa geçtiği beş ilçe: Neredeyse iki katına çıktı
İstanbul'un ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. En yüksek kira artışı Beykoz'da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa'da gözlemlendi. Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken, en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu. İşte kira fiyatlarının en fazla arttığı ilçeler ile satılık tarafta m2 fiyatlarının en fazla yükseldiği iller..


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