Ekonomi 15 bini duyan elindekini satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bedelli parası için ellerinde ne varsa satıyorlar

15 bini duyan elindekini satıyor

Bedelli askerlikte yaşın 25 fiyatın ise 15 bin TL olarak belirlenmesinin ardından bu fırsattan yararlamak isteyenler de harekete geçti. İlan sitelerinde çok sayıda kişinin 15 bin TL'lik ücret için arabasından motoruna, evinden bilgisayarına kadar para yapacak değerli eşyalarını satışa çıkardığı görüldü.

Haber Merkezi IHA
Bedelli askerlik düzenlemesi ikinci el piyasasını da hareketlendirdi.
Bedelli askerlik düzenlemesi ikinci el piyasasını da hareketlendirdi.

Bedelli askerlik düzenlemesinde yaş 25 ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ancak yeni düzenlemeye göre bedelli askerlikten yararlanacaklar 28 gün askerlik de yapacak. Bedelliden yararlanacak çalışanlar ise bu 28 günlük süreyi ücretsiz izin alarak kullanarak geçirebilecek.

İKİNCİ EL PİYASASI CANLANDI

Bedelli askerlikte fiyatın netleşmesi ikinci el piyasasını canlandırdı. Askerlik bedelini ödemek için para toplama telaşına düşen gençler, ellerinde ne varsa satılığa çıkarmaya başladı.

EVİNİ SATIŞA ÇIKARAN BİLE VAR

Türkiye’nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde 15 bin TL'lik bedelli askerlik ücreti için cep telefonundan bilgisayara, motosikletten arabaya kadar her türlü mal için ilanlar verilmeye başlandığı görüldü.

İlanlar arasında en dikkat çekici olanı ise 2 oda ve bir salon evin ''Acil satılık bedelli askerlik için'' başlığı ile satışa çıkarılması oldu.


Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen gençler, ’bedelli askerlikten dolayı satılık’ başlığıyla araç ve değerli eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.

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