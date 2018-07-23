15 isimle sürpriz toplantı

Toplantıda yer alan bir katılımcı, "Albayrak toplantıya G20 değerlendirmeleriyle genel bir giriş yaptı. Yazar, ekonomist ve bankacı 14-15 kişi katıldı. Albayrak daha çok bizim görüşlerimizi dinledi" dedi ve ekledi:

OVP İSMİ DEĞİŞEBİLİR

"Ekonomiye ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede Albayrak, bakanlık sayısının azaltılması sonrası kurumlar arası koordinasyon artırılmasını sağlayacağını, ekonomide tek sesliliğin önemini, ve Orta Vadeli Programın hazırlıklarından ve belki isminin değişebileceğinden bahsetti" dedi.

Bankacı toplantıda Albayrak'ın para politikası hakkında bir yorum yapmadığını da belirtti.

İlgili toplantı bugün saat 13.00'de İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşti.

BERAT ALBAYRAK: TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ

Bakan Berat Albayrak, toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin olduğunu ve verimli geçtiğini dile getirdi.

Albayrak, "Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

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