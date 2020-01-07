Ekonomi 1,5 milyarlık yatırım yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1,5 milyarlık yatırım yapacak

Geçen yıl toplamda 175 milyon liralık yatırım yapan Global Yatırım Holding, yeni yatoırımlar için kolları sıvadı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi alanındaki yatırımlarına 2020'de odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Global Yatırım Holding
Global Yatırım Holding

Kutman, “2019'u yaklaşık yüzde 25-30 civarında bir büyümeyle tamamladık ve 175 milyonluk yatırım yaptık. 2020 ve 2021'de 1,5 milyar liralık yatırım öngörüyoruz. En büyük olmak için organik ve inorganik büyüme fırsatlarının takipçisi olacağız. Yabancı ortaklık seçeneklerini de değerlendireceğiz” dedi.

Mehmet Kutman

21 limanda hizmet veriyor

Kutman, 4 kıtada, 13 ülkede, 2'si ticari olmak üzere 21 limanla faaliyet gösterdiklerine de dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyada 800 civarında kruvaziyer limanı bulunuyor. Bunlardan 300'ü önemli, 50'si ise çok önemli. 50 limandan 20'ye yakını bize ait. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde dünyada önemli 70 limanın en az yarısının işletmesini almak istiyoruz. En büyük olmak için organik ve inorganik büyüme fırsatlarının takipçisi olacağız. Yabancı ortaklık seçeneklerini de değerlendireceğiz” dedi.

YEKA İHALELERİNE GİRECEK

  • Mardin'de ilk güneş enerjisi santralimizin geçici kısmi kabulünü tamamladıklarını aktaran Kutman, Küçük Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerine de gireceklerini aktardı. Şirket, yurt dışında da ilk yatırımını gerçekleştirecek. Global Ports Holding'in işlettiği Port of Adria Limanı'nda 5 MWe (6MWp) kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. Santral, limanın dokuz deposunun çatılarında toplam 66 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek.

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